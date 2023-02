Oaxaca: Hallan cuerpos sin vida de dos niños al costado de una carretera en el Istmo

Los menores, de entre 10 y 12 años, fueron hallados a un lado de la carretera federal que hay entre los límites de Juchitán y El Espinal.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- Dos menores de edad, de cinco y 11 años, fueron localizados sin vida esta mañana sobre la carretera que comunica al municipio de Juchitán con el de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

Los cuerpos de ambos fueron encontrados a la altura de la comunidad de El Espinal, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde fueron identificados como una pareja de niños.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el hallazgo por el que sus elemento ya se encontraban realizando los trabajos periciales en el lugar, así como la investigación correspondiente.

La Fiscalía reafirma su compromiso de realizar una investigación objetiva y diligente que permita dar con los responsables de este lamentable hecho. — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) February 18, 2023

De acuerdo con primeras versiones, la niña vestía un pantalón de mezclilla y una sudadera azul con una chamarra amarrada en la cintura, mientras que el niño tenía pantalón negro, playera guinda y zapatos.

La policía y personal de la Fiscalía oaxaqueña continúan en el lugar para seguir con la indagatoria correspondiente, sin embargo, se desconoce si fueron víctimas de algún delito.

Por este hecho, testimonios aseguran que hay dos personas en calidad de detenidas, mismas que se encuentran declarando ante las autoridades.

Los menores serían originarios de la colonia Fidel Peña en Juchitán, aunque la dependencia estatal no ha confirmado de donde vienen.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, lamentó la muerte de ambos pequeños y aseguró que su Gobierno hará todo para obtener justicia de mano de la FGE.

“Lamentamos y condenamos enérgicamente la muerte de dos menores de edad en El Espinal, en la región del Istmo. Nuestro Gobierno hará todo lo que esté en sus manos para esclarecer los hechos y castigar con todo el peso de la ley a los responsables; por eso, mantendremos contacto permanente con la Fiscalía del Estado para colaborar en el caso”, escribió en Twitter.

mantendremos contacto permanente con la Fiscalía del Estado para colaborar en el caso. Reitero: Defender la vida, en especial la de nuestras niñas y niños, es la misión más alta de nuestro gobierno y vamos a trabajar siempre para cumplirla. — Salomón Jara Cruz (@salomonj) February 18, 2023