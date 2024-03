Reconozco al General Cárdenas, pero no podemos vivir de la gloria de Pemex: Xóchitl

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).- La candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, declaró este lunes que México no puede vivir de la gloria de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el marco de la conmemoración del 86 aniversario de la Expropiación Petrolera.

La representante de la derecha destacó la necesidad de ir a “la búsqueda de otras formas de generación de energía” y por el retorno de las subastas de la misma.

“O nos subimos al tren del desarrollo o nos quedamos fuera”, destacó Xóchitl.

“El mundo no se va a esperar a ver si México quiere entrar o no a la transición energética”, expresó Gálvez Ruiz.

En su mensaje, también anunció que durante su administración, será una prioridad la disposición de energías renovables en contra de combustibles fósiles.

También señaló que no hay mejor soberanía que la de no depender de los combustibles fósiles. Por ello, adelantó que no privatizará Pemex, pero sí la modernizará “porque no se puede seguir viviendo de su gloria”.