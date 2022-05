Cárteles latinoamericanos usan métodos ingeniosos para mandar droga hasta Oceanía

Por Scott Mistler-Ferguson

Ciudad de México, 18 de abril (InsightCrime).– La cocaína hallada alrededor de las costas de Australia ha llamado la atención sobre una variedad de métodos aparentemente utilizados para contrabandear la droga desde Suramérica.

El 15 de mayo, dos hombres fueron arrestados en Port Hedland, una remota ciudad costera en el noroeste de Australia, en posesión de 320 kilogramos de cocaína, según un comunicado de prensa de la policía. Los hombres fueron encontrados en una autocaravana repleta de drogas, cuyo valor en las calles se estima en unos 90 millones de dólares; según los informes, los hombres tenían la intención de vender la droga en gran parte del país.

Los dos sospechosos alquilaron un bote y navegaron 28 kilómetros mar adentro en dos ocasiones la semana pasada, probablemente para recibir la droga, según el informe. El bote fue visto junto a un carguero de gran tamaño desde el que aparentemente se hizo entrega de la cocaína.

El 9 de mayo, se hallaron cerca de 54 kilos de cocaína en paquetes en las orillas del río Hunter, una isla que hace parte del extenso puerto de Newcastle en Australia.

Las autoridades localizaron los paquetes al sacar del agua a un buzo inconsciente, quien, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos murió, según recogió el The Sydney Morning Herald.

El buzo fue hallado con un equipo de buceo avanzado, que incluía un rebreather, que permite a los buzos permanecer más tiempo bajo el agua, reduce sus niveles de ruido y no libera burbujas.

Los medios locales especularon que el individuo podía estar recuperando la cocaína que alguien había soltado de un buque mercante llegado poco antes de Argentina. Esas denuncias están en línea con casos previos en los que el país del cono sur ha servido como punto de despacho de cargamentos de cocaína con destino a Oceanía.

