Jenni Rivera y Marc Anthony tendrán su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Los Ángeles, 18 de junio (LaOpinión).- Jenni Rivera y Marc Anthony tendrán sus estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2023, según anunció la Cámara de Comercio de Hollywood la tarde de este viernes.

La popular cantante de música estilo regional mexicano no será la única en recibir el honor de manera póstuma, pues también fue seleccionado el actor Paul Walker.

Jenni Rivera will officially be getting a star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/UtTLNttNVD

— ໊ (@jennimedia) June 17, 2022