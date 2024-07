Empresas evaden al SAT 130 mil millones con ayuda de juzgadores, acusa el Presidente

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este jueves una lista de las empresas que se han visto beneficiadas en el Poder Judicial de la Federación (PJF) para evitar el pago de impuestos. En total, deben casi 130 mil millones de pesos (mdp) al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Ayer me informaron sobre una lista de los delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan los impuestos y que los jueces no dan fechas de audiencia“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.