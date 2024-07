En 5 años, AMLO sacó 500 mil millones extras a los acostumbrados a no pagar impuestos

Con López Obrador, pero particularmente cuando Raquel Buenrostro estuvo al frente del SAT, el Servicio de Administración Tributaria logró que grandes empresas como América Móvil, FEMSA y Walmart paguen impuestos en un tiempo récord. En el caso de ésta última, por ejemplo, en 2020 pagó 8,079 millones de pesos al SAT por lo que ganó tras vender la cadena de restaurantes Vips, en el 2013. Ese mismo año, FEMSA dueña de las tiendas Oxxo y embotelladora de Coca-Cola, que también en el 2020 pagó 8,790 millones de pesos en impuestos para finalizar diferencias de interpretación de criterios sobre impuestos pagados en el extranjero y, así, evitar ir a tribunales.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador se ha confrontado con el Poder Económico —que operó en su contra en las elecciones de 2006 y 2018 para que no llegara a la Presidencia— a partir de su política de no condonar impuestos que ha llevado a los grandes capitales a cubrir sus adeudos con Hacienda, una confrontación en la que este poder ha encontrado un aliado en el Poder Judicial, como ha denunciado el Presidente.

Para una muestra basta ver que en cinco años el actual Gobierno de López Obrador ha recaudado por auditorías a grandes contribuyentes más de 500 mil millones de pesos de lo que se obtuvo en todo el sexenio anterior, un crecimiento real de 57 por ciento, revelan datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) citados por el diario El Economista.

Esta cifra es similar a lo que los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) condonaron a grandes empresas, según informó el 14 de febrero de 2021 el SAT. En ese entonces, se informó que entre 2007 y 2018, las arcas públicas dejaron de recibir 413 mil 258 millones de pesos.

La mayor condonación de impuestos de ese periodo, según las mismas cifras, ocurrió en 2013, en la administración de Peña Nieto, cuando se perdonaron 226 mil 381 millones de pesos. Las otras dos mayores condonaciones, indicó el SAT en un comunicado, se dieron en 2008 y 2007, con Felipe Calderón, cuando se dejaron de cobrar 87 mil 745 y 56 mil 859 millones de pesos.

Este monto es casi cuatro veces el costo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que ascendió a 115 mil millones de pesos y similar al de la construcción del Tren Maya cuyo costo, según reportó la Secretaría de Hacienda, fue de 472 mil millones de pesos.

En septiembre de 2021, cuando se publicó su libro A mitad del camino (Planeta), el Presidente López Obrador dio algunos de los nombres de quienes se beneficiaron con esta política de condonación: Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Jean, Alberto Baillères González, entre otros. En el texto expuso cómo “en los dos últimos sexenios los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 366 (mil) 174 millones de pesos y que sólo 58 de ellos, de 1000 millones a más, dejaron de pagar 189 (mil) 018 millones de pesos”.

Con López Obrador, pero particularmente cuando Raquel Buenrostro estuvo al frente del SAT, el Servicio de Administración Tributaria logró que grandes empresas como América Móvil, FEMSA y Walmart paguen impuestos en un tiempo récord. En el caso de ésta última, por ejemplo, en 2020 pagó 8,079 millones de pesos al SAT por lo que ganó tras vender la cadena de restaurantes Vips, en el 2013. Ese mismo año, FEMSA dueña de las tiendas Oxxo y embotelladora de Coca-Cola, que también en el 2020 pagó 8,790 millones de pesos en impuestos para finalizar diferencias de interpretación de criterios sobre impuestos pagados en el extranjero y, así, evitar ir a tribunales.

Aunque no todos los deudores han ganado, sino que han recurrido a los tribunales para no saldar sus adeudos como ocurre con Ricardo Salinas-Pliego, el dueño de las tiendas Elektra, quien en marzo pasado celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya amparado a su empresa Total Play para no pagar 645 millones de pesos de impuestos que debía desde el Gobierno de Felipe Calderón.

Lo cierto es que su deuda como presidente del Grupo Salinas con el fisco es cien veces más grande y equivale a la tercera parte de su fortuna: Más de 67 mil millones de pesos, como reveló el periodista Álvaro Delgado en SinEmbargo.

De acuerdo con esta información, Salinas Pliego no ha pagado al SAT un total de 67 mil 170 millones de pesos, según las cifras de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), pero con las actualizaciones en cinco años se estima que la cantidad supera los 73 mil 600 millones de pesos.

Salinas Pliego ha recurrido a una estrategia procesal que le ha permitido aplazar por años el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Una de sus argucias, por ejemplo, fue buscar que la SCJN atrajera el caso de los 26 mil 888 millones 135 mil pesos a través del Ministro Luis María Aguilar Morales, quien congeló el caso casi un año, algo que ha sido cuestionado por el Presidente López Obrador.

Este jueves, el Presidente dio a conocer más casos al revelar una lista de las empresas que se han visto beneficiadas en el Poder Judicial de la Federación para evitar el pago de impuestos. En total, expuso, deben casi 130 mil millones de pesos al SAT

Sin dar nombres, dio a conocer que una firma de transportación Aérea debe 33 mil 495 millones. “Este debe ser el presupuesto de un estado, lo que debe esa empresa. Se envió el caso al Poder Judicial el 3 de octubre del 22, dieron la audiencia el 16 de abril del 23, se llevaron 195 días para la audiencia, o sea, para el inicio”.

En otro caso habló de una refresquera que debe 22 mil 701 millones de pesos de impuestos. “Igual, 210 días tardaron en el Poder Judicial para darle una fecha de audiencia”. De igual forma habló de una chatarrera que debe 19 mil 860 millones de pesos y cuyo caso lleva dos años sin fecha de audiencia.

“Una cementera, 15 mil 408 millones; una minera, 11 mil; un despacho contable legal de manejo de nóminas, siete mil 645 millones; una acerera, cinco mil 693; una petrolera, una empresa petrolera particular, cinco mil 460, y así. En total, casi 130 mil millones de pesos, y no hay trámite. En promedio, 159 días. ¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así? ¿Para quién trabajan?”, cuestionó.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Poder Judicial tiene que llevar a cabo la audiencia inicial en un plazo máximo de 15 días, el cual corre a partir de la solicitud de la judicialización de la Fiscalía General de la República (FGR).

“¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así? ¿Para quién trabaja? Es como el Ministro (Luis María Aguilar) que vimos, que de repente llega un expediente, y lo pide y lo guarda. Es lo mismo. ¿Y dónde está la justicia rápida y expedita? Y esto tiene que ver con la hacienda pública. Esto es dinero del pueblo de México”, afirmó el Presidente López Obrador.

Por ello, se comprometió a exigir de manera continua que se avance en dichos casos. “Vamos a seguir solicitando al Poder Judicial que resuelva esto porque también se habla de la delincuencia organizada, pero ¿y esta otra? ¿La del cuello blanco?”, insistió.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.