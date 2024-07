La FIFA elige a la empresa On Location como su boletera para el Mundial del 2026

Por Graham Dunbar

Ciudad de México, 18 de julio (AP) – La FIFA eligió al proveedor de hospitalidad On Location para dirigir el programa de mil millones de dólares para la Copa Mundial 2026 y que contará con 104 encuentros en México, Estados Unidos y Canadá.

El valor del acuerdo no fue dado a conocer el jueves, pero se espera que le genere mil millones de dólares de ganancias al organismo rector del fútbol mundial.

La próxima Copa Mundial se disputará en 16 ciudades, de las cuales 11 están en los Estados Unidos que recibe juegos de la NFL y en donde ya opera On Location. La final se disputará el 19 de julio del 2026 en el estadio de los Giants y Jets.

