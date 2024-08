Escritura, lectura e IA (1)

Hace algunos años, un amigo de un amigo me contó que se dedicaba al lenguaje natural. Buscaba, junto con un equipo de investigadores de Estados Unidos y Francia, generar una máquina capaz de escribir un cuento. Había avances en muchos niveles. Escuché términos que tenía olvidados, como estocástico y hasta me sumé a su entusiasmo durante algunos meses. El reto, sobra decirlo, radicaba en la posibilidad de escribir ese cuento (y luego poema, ensayo o novela) de forma tal que fuere indistinguible de uno escrito por un humano.

La clave radicaba en esa incapacidad de diferenciarlos, porque, para conseguirlo, era necesario encontrar los parámetros y la metodología que fueran capaces de establecer las similitudes y desemejanzas entre un texto generado por IA y otro humano.

Hasta ese momento, su proceso radicaba en darle los textos generados a un grupo de expertos. Iban mezclados con otros escritos humanos, para provocar equívocos o pruebas ciegas. Dichos expertos eran grupos de estudiantes universitarios, de preferencia de carreras afines a la literatura. Los resultados seguían siendo muy contundentes, pues los textos generados por IA tenían problemas en muchos niveles.

La idea de que un imitador fuera indistinguible de su modelo aún no se alcanzaba. Pensé en esa anécdota que asegura que Chaplin quedó en segundo lugar cuando se inscribió en un concurso de imitadores de Chaplin.

Hace más años, un amigo académico había ideado un ejercicio que solía ponerles a sus alumnos: les daba un cuento de Octavio Paz y otro de algún exalumno. Les pedía que le dijeran cuál les gustaba más y, después, cuál era mejor. Aunque no fue en el cuento donde más se destacó Paz, no cabe duda de que su texto era mejor que aquellos con los que competía. Aun así, la proporción de votos nunca fue unánime. Peor aún, hubo grupos donde “ganó” el cuento “malo”. Y eran estudiantes universitarios de carreras afines a la literatura. El panel de expertos al que recurría la investigación en lenguaje natural.

Las razones de estos resultados son un objeto de estudio en sí mismo (ahondaré en ellas en otro texto). El asunto es la pregunta que queda en el aire: ¿puede evaluarse cuantitativamente la calidad literaria? Esta interrogante también da para muchas discusiones y argumentos. Una de sus derivaciones es la que interesa ahora, respecto a la generación de textos por medio de inteligencia artificial: ¿es posible que una máquina “escriba” un texto que pueda confundirse con la escritura de un humano?

Ni idea. Aunque no me gusta la respuesta afirmativa, tiendo a pensar que es inevitable que esto suceda. Pensemos que, cuando tuve estas conversaciones aún no salía Chat-GPT ni toda su competencia.

Vuelvo, pues, a la pregunta relevante, un tanto modificada: Si la IA es capaz de generar texto indistinguible del humano, ¿será también capaz de hacerlo al más alto nivel?

Al menos a mí, en este momento, la idea de que el arte no sea sólo un producto de la inteligencia humana, me resulta, si no aterrador, sí bastante incómodo.

