Sheinbaum se compromete a construir el Tren México-Monterrey y desarrollar carreteras

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de México, anunció este domingo que durante su Gobierno se construirá el Tren México-Monterrey, y señaló que el apoyo federal no es una cuestión de partidos políticos, por lo que habrá trabajo colaborativo para impulsar el desarrollo de infraestructura en Nuevo León.

En el cierre de la gira de transición junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum reiteró que se trabajará de manera conjunta con el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, sobre todo en los proyectos de infraestructura.

La Presidenta electa de México prometió la construcción del Tren México-Monterrey y advirtió que habrá apoyos para los proyectos de infraestructura que lidera el Gobierno estatal.

“Aquí no es un asunto de partidos, es un asunto del bienestar del pueblo de Nuevo León y así vamos a seguir colaborando”, agregó.

Sheinbaum recordó que durante su administración habrá tres programas nuevos: uno destinado al apoyo económico de mujeres de 60 a 64 años de edad, con la finalidad de reconocer el trabajo de las mexicanas; la beca universal para estudiantes de nivel básico en escuelas públicas; y el de llevar atención médica a la casa de las personas adultas mayores.

“Desde que tomé protesta dije que había que decir Presidenta con ‘a’ porque lo que no se nombra no existe. Ahora la transformación también abrió el espacio para las mujeres y por eso digo que no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la Presidencia”, destacó.