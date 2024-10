México solicitará la extradición de exsecretario de Calderón y su esposa: Pablo Gómez

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 18 de octubre (Zeta).- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció, el 18 de octubre de 2024, que era procedente solicitar la extradición de Genaro García Luna -extitular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012-, y de su esposa, Linda Cristina Pereyra, para que ambos enfrentaran el proceso penal que tenían pendiente en México.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el funcionario federal explicó que el caso contra García Luna seguía abierto y si se encontraba en prisión en Estados Unidos, ello no significaba que librara las acusaciones en México.

“¿Que procede? Solicitar la extradición, solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo y en ese momento se aplica la extradición”, señaló el titular de la institución adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Y el Gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones, con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa pues inmediatamente deberían extraditarla”, dijo el titular de la UIF.

Antes, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), también insistió en que el proceso penal contra García Luna continuaba abierto en México, por diversos cargos y que ello era independiente a su condena en Estados Unidos.

Según detalló la funcionaria federal, contra el extitular de la SSP había órdenes de aprehensión por la introducción de armas del caso “Rápido y furioso”, delincuencia organizada, lavado de dinero, contratos en la construcción de reclusorios.

Así como la supuesta participación de García Luna, en el presunto rescate del segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta -ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, asesinado el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

Asimismo, la titular de la SEGOB acusó que García Luna gozó de un “poder ilimitado” durante la Administración encabezada por Calderón Hinojosa, cuando se declaró la llamada “guerra” contra el narcotráfico.

“El expresidente Calderón le dio a García Luna un poder ilimitado, su Gobierno declaró ante el pueblo una guerra contra los criminales que dejó muchas víctimas inocentes y las investigaciones de la Fiscalía General de la República [FGR] en contra de García Luna, como aquí vimos continúan abiertas y también la recuperación de los recursos del pueblo de México, que actualmente litiga el Gobierno mexicano en Estados Unidos”, enfatizó Rodríguez Velázquez.

Un día antes, Calderón Hinojosa declaró que respetaba la condena que por 38 años recibió su ex colaborador, cuya faceta criminal, dijo, le hubiera gustado conocer a tiempo. En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la cadena Radio Fórmula, aclaró que, en todo caso, no había pruebas materiales en contra del exfuncionario federal.

“Es una situación difícil, penosa, me duele mucho, por supuesto, lo que ha pasado, pero el tema fundamental sigue ahí. El juez ha sido duro y ha dicho ‘usted tiene una doble vida’ bueno, sí, conocí una de las vidas de Genaro y me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo, pero estos señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables hasta muy recientemente”, planteó el expresidente, quien también afirmó que, según él, no se conocían pruebas que involucraran a García Luna.