Permiso de EU a Ucrania para usar misiles desatan furia de Putin y el temor de países

Las autoridades de China condenaron este lunes a la decisión de Estados Unidos y han insistido en la importancia de lograr una solución al conflicto por la vía pacífica. A juicio del Ministro de Exteriores lituano, Gabrielus Landsbergis, la opción de desescalar la guerra “es una estrategia fracasada”. Suecia y Finlandia, que recientemente abandonaron la neutralidad y se unieron a la OTAN distribuyeron este lunes guías actualizadas de preparación civil con instrucciones sobre cómo sobrevivir en guerra.

Kiev/Moscú/Bruselas, 18 de noviembre (AP/EuropaPress).— La decisión del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de permitir que Ucrania ataque objetivos dentro de Rusia con misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos fue recibida con ominosas advertencias de Moscú, la condena de China, un atisbo de amenaza desde Kiev y aprobación de algunos aliados occidentales. El cambio en la política de Biden añadió un factor nuevo e incierto, pero potencialmente crucial, a la guerra en la víspera de que se cumplan mil días de conflicto.

La noticia del cambio de Biden llegó el mismo día en que un misil balístico ruso con municiones de racimo impactó en una zona residencial de Sumy, una ciudad del norte de Ucrania, y mató a 11 personas, incluidos dos niños, además de herir a 84.

Otro ataque con misiles rusos provocó incendios el lunes en dos bloques de apartamentos en Odesa, en el sur de Ucrania. Al menos ocho personas murieron y 18 resultaron heridas, incluido un niño, dijo el Gobernador regional, Oleh Kiper.

Washington está flexibilizando los límites sobre lo que Ucrania puede atacar con armamento estadounidense, informaron funcionarios estadounidenses a The Associated Press el domingo, después de meses de descartarlo por temor a escalar el conflicto y provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN.

El alcance de las nuevas directrices no está claro. Pero el cambio se produjo después de que Estados Unidos, Corea del Sur y la OTAN dijeran recientemente que hay tropas norcoreanas en Rusia, aparentemente desplegadas para ayudar al ejército ruso a expulsar a las tropas ucranianas de la región fronteriza rusa de Kursk.

Rusia también ha hecho retroceder poco a poco al ejército ucraniano, en inferioridad numérica, en la región oriental de Donetsk. También ha llevado a cabo una campaña aérea devastadora y mortal contra áreas civiles en Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, remitió este lunes a los periodistas a una declaración del Presidente ruso, Vladímir Putin, en septiembre, en la que dijo que permitir a Ucrania apuntar a Rusia elevaría significativamente las apuestas en el conflicto.

Esto cambiaría “la naturaleza misma del conflicto de manera dramática”, dijo Putin en ese momento. “Esto significaría que los países de la OTAN —Estados Unidos y los países europeos— están en guerra con Rusia”.

Peskov afirmó que los países occidentales que suministran armas de largo alcance también proporcionan servicios de orientación a Kiev. “Esto cambia fundamentalmente la modalidad de su participación en el conflicto”, dijo Peskov.

Gabrielius Landsbergis, Ministro de Exteriores de Lituania, miembro de la OTAN, dijo que aún no estaba “descorchando el champán” ya que sigue sin estar claro exactamente qué restricciones se han levantado y si Ucrania tiene suficientes armas estadounidenses para marcar la diferencia.

Margus Tsahkna, Ministro de Exteriores de Estonia, otro país báltico que teme una amenaza militar de Rusia, dijo que flexibilizar las restricciones sobre Ucrania era “algo bueno”.

“Hemos dicho eso desde el principio, que no se deben poner restricciones al apoyo militar”, dijo en una reunión de diplomáticos de alto nivel de la Unión Europea en Bruselas. “Y necesitamos entender que la situación es más seria (que) incluso tal vez hace un par de meses”.

CHINA CONDENA DECISIÓN

Las autoridades de China condenaron este lunes a la decisión de Estados Unidos y han insistido en la importancia de lograr una solución al conflicto por la vía pacífica. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, ha indicado que un alto el fuego y una solución diplomática “responde a los intereses de todos los países” y ha reiterado que la posición de Pekín ha sido clara desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania hace ya casi tres años.

“La posición de China sobre el tema de Ucrania siempre ha sido clara. (…) La prioridad es aplacar la situación lo antes posible”, ha dicho durante una rueda de prensa, según han recogido varios medios de comunicación del gigante asiático.

“China siempre ha alentado y apoyado todos los esfuerzos para promover una solución pacífica de la crisis y está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo en la solución política de la crisis ucraniana”, ha zanjado.

Hasta ahora, Washington se había mostrado reacio a permitir que las fuerzas de Kiev disparasen los ATACMS sobre territorio ruso, pero este fin de semana varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times y The Washington Post, han informado de un cambio en dicha doctrina.

UE VALORA DECISIÓN DE EU

Por su parte, la Unión Europea valoró este lunes el paso del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de autorizar a Ucrania emplear armamento estadounidense de largo alcance contra Rusia, aunque ahora este paso por parte de Washington traslada el foco a Francia y Alemania, Estados miembros que suministran este tipo de armamento a Ucrania.

En declaraciones previas a la reunión de ministros de Exteriores de los 27, el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, SUBRAYÓ que Ucrania tiene que poder usar los sistemas militares “no solo para frenar las flechas sino para golpear al arquero”.

“Espero que los Estados miembros acuerden sobre esto y si no, que cada uno haga lo que tiene que hacer de acuerdo a la necesidad de respaldar a Ucrania”, ha indicado. De todos modos, sobre el caso concreto de apoyar a Ucrania, tras el paso de Washington, Borrell indicó que “no hay ninguna diferencia entre ayer y hoy” y los europeos tienen que seguir aportando las armas que Kiev necesita para repeler la agresión rusa, asegurando que la UE tiene que actuar y no solo reaccionar a las decisiones de Estados Unidos.

FOCO EN FRANCIA Y ALEMANIA

En declaraciones a su llegada a la reunión en Bruselas el Ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, indicó que el Presidente galo, Emmanuel Macron, ya dijo que es una opción “a considerar”, apuntando que “no hay nada nuevo bajo el sol”, respecto a que París pueda dar el paso una vez Washington retirará las restricciones al uso de armamento. Francia envió hace meses sus misiles de largo alcance SCALP a Ucrania aunque no permite su uso para atacar territorio ruso.

Su colega alemana, Annalena Baerbock, consideró “importante” la decisión de Biden en este momento de la guerra, cuando Rusia avanza en la región del Donbás y puede empezar a flaquear el apoyo a Kiev con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Respecto al envío por parte de Alemania de los misiles de largo alcance Taurus, Baerbock ha insistido en que en el seno de su partido, Los Verdes, tiene claro que “se trata de la protección de la paz y la libertad en Europa”.

“Siempre hemos probado intensamente cada decisión y hemos dejado claro una y otra vez que actuamos juntos de forma europea”, ha indicado, asegurando que la UE no debe amendrentarse por las amenazas de Rusia. “Putin está jugando deliberadamente con nuestro miedo en Europa”, ha avisado. Este mensaje llega en un momento en el que el canciller alemán, Olaf Scholz, ha retomado los contactos con el Presidente ruso, Vladimir Putin, para explorar una salida a la guerra en Ucrania, y que según la ministra alemana, ha servido para evidenciar que Putin “quiere seguir destruyendo Ucrania y la paz europea”.

A juicio del Ministro de Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis, la opción de desescalar la guerra y apaciguar a Rusia “es una estrategia fracasada”. “La estrategia tiene que partir de fortalecer el apoyo a Ucrania; me refiero a más armamento, retirar todas las restricciones y tener una estrategia de victoria”, ha afirmado. “Desde ahí podemos llegar a un punto en el que las llamadas de teléfono tengan sentido. Ahora mismo no lo tienen, seguimos en el modo de desescalada”, ha subrayado el Ministro báltico, quien en todo caso ha pedido cautela para ver el nivel de permiso otorgado por Estados Unidos y la cantidad de misiles de largo con los que cuenta Ucrania.

En la misma línea, el Ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha denunciado que ninguna llamada telefónica fortalece la posición de la UE en la crisis en Ucrania. “Putin no tiene planes de cambiar sus objetivos, por lo que tenemos que ser claros en el apoyo a Ucrania”, señalço, pidiendo unidad y coordinación, asegurado que el paso de Scholz no se consultó con los aliados europeos.

“Si es verdad que Estados Unidos ha levantado las restricciones, es una buena noticia, desde el principio hemos dicho que no debe haber restricciones al apoyo militar”, apuntó el Ministro estonio. Para el Ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp, el Presidente ruso solo obedece a los hechos en el terreno, por lo que ha valorado como “una importante noticia” que Estados Unidos levante las limitaciones al uso de sistemas de largo alcance y Ucrania pueda atacar territorio del agresor.

SUECIA Y FILANDIA PREPARAN A POBLACIÓN CIVIL

Suecia y Finlandia, que recientemente abandonaron la neutralidad y se unieron a la OTAN tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, distribuyeron este lunes guías actualizadas de preparación civil con instrucciones sobre cómo sobrevivir en guerra.

Las guías son similares a las de Dinamarca y Noruega, aunque ninguna menciona a Rusia por su nombre.

En enero, el excomandante en jefe militar de Suecia, el general Micael Bydén, lo dijo abiertamente: Los suecos deberían prepararse mentalmente para la posibilidad de una guerra. Suecia se unió formalmente a la OTAN en marzo como el miembro número 32 de la alianza militar transatlántica, casi un año después de Finlandia.

La guía sueca actualizada explica cómo responder a un ataque con armas nucleares, químicas o biológicas: “Refúgiese de la misma manera que ante un ataque aéreo. Los refugios ofrecen la mejor protección. Después de un par de días, la radiación habrá disminuido considerablemente”.

“No es ningún secreto que la situación de seguridad ha empeorado desde que se emitió el folleto anterior en 2018″, dijo el Ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin, en una conferencia de prensa el mes pasado. La isla sueca del mar Báltico de Gotland se encuentra a poco más de 300 kilómetros (186 millas) del enclave ruso de Kaliningrado.

En Finlandia, que comparte una frontera terrestre de 1.340 kilómetros (832 millas) con Rusia, la guía es compilada por el gobierno, que ha enfatizado que “la preparación es una habilidad cívica en la situación mundial actual”.

Los países nórdicos instan a la población a almacenar agua potable, alimentos enlatados, medicinas, calefacción, papel higiénico, dinero y linternas y velas. Y si es posible, mantener el auto con el depósito de combustible lleno.

La lista de verificación también incluye tabletas de yodo, en caso de un evento nuclear.