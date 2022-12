10 recomendaciones imperdibles para viajar en estas fechas decembrinas

Planificar el viaje, respaldar los documentos importantes y empacar sólo lo necesario son algunas de las recomendaciones para viajar en estas fechas.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Durante las vacaciones decembrinas el flujo de turistas aumenta considerablemente, por lo que debes tener ciertas consideraciones para lograr una buena experiencia en tu viaje; en este contexto, Despegar, compartió con Mundano una serie de recomendaciones imperdibles al viajar en esta temporada:

PLANIFICA BIEN TU VIAJE

Tener un itinerario con anticipación sobre qué quieres visitar, las actividades que realizarás te ayudará mucho a sacar el mayor provecho a tu estancia.

ESTABLECE UN PRESUPUESTO

Es importante definir cuánto dinero invertirás en tus vacaciones, qué presupuesto utilizarás para hospedaje, comidas y actividades turísticas, así

tendrás un mayor control de tus gastos y cuidarás tus finanzas personales.

VIAJA SEGURO

En vacaciones nadie está exento de los accidentes o eventualidades, por lo que es importante tener un apoyo y respaldo financiero en caso de que suceda algún imprevisto como el extravío de equipaje, una emergencia médica e incluso la cancelación del viaje por enfermedad. Considera adquirir un seguro de viaje el cual te brindará tranquilidad en todo momento.

RESPALDA TUS DOCUMENTOS IMPORTANTES

Siempre debes prevenir cualquier inconveniente que pueda suceder en tu viaje, uno de ellos puede ser el extravío de tus documentos como tarjetas de

identificación, bancarias o el pasaporte. Lo recomendable es digitalizarlos y tenerlos en tu celular o subirlos a la nube para que los tengas de respaldo.

EMPACA SÓLO LO NECESARIO

Siempre buscamos llevar todo lo necesario e incluso de más, pero lo aconsejable es sólo empacar lo necesario, dependiendo del destino al que

viajes y el tiempo de tu estadía. Siempre es más cómodo viajar ligero y no cargar kilos de más. Además, si viajas en avión es importante no rebasar los límites de peso del equipaje, pues el exceso te puede costar cerca de 550 pesos MXN.

INFORMATE DE LOS SERVICIOS DE VIAJE QUE OFRECEN TUS TARJETAS DE CRÉDITO

En muchos casos al contar con una tarjeta de crédito debemos revisar los beneficios adicionales que ofrecen para los viajeros; por ejemplo, que puedas acumular puntos para después canjearlo por más viajes o si te brinda servicios de asistencia médica o de pérdida de equipaje.

REVISA TU VEHÍCULO ANTES DE SALIR A CARRETERA

Si tu viaje lo harás por carretera lleva tu automóvil al mecánico antes para verificar que esté en condiciones óptimas; también carga neumáticos de

repuesto y la herramienta necesaria. Es indispensable, confirmar que tu seguro de auto esté vigente, ya que es obligatorio tenerlo para transitar por carreteras federales.

LLEGA CON ANTICIPACIÓN AL AEROPUERTO O TERMINAL DE AUTOBUSES

El tiempo recomendado para llegar con anticipación es por lo menos con dos horas previas. Esto sirve para evitar algún contratiempo que se presente como tráfico o largas filas para documentar.

OPTA POR HACER CHECK IN ONLINE

Si viajas por avión, muchas aerolíneas te dan la opción de hacer el check in incluso hasta 48 horas antes de tu vuelo, si no documentas equipaje, de esta manera puedes ahorrar tiempo y evitar las filas largas.

HAZ CON ANTICIPACIÓN TUS RESERVACIONES EN RESTAURANTES

Es importante que si planeas tener tu cena de Navidad o Año Nuevo en algún restaurante del destino que visites hagas la reservación correspondiente antes de emprender tu viaje.