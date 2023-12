Volcán islandés entra en erupción semanas después de evacuación de miles de personas

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo) – Una erupción volcánica comenzó este lunes por la noche en la península de Reykjanes en Islandia, tiñendo el cielo de color naranja y provocando que la defensa civil se pusiera en alerta máxima.

La erupción comenzó alrededor de las 22:17 horas tras una serie de pequeños terremotos cerca de las 21:00 horas, añadió la OMI.

Live webcam footage of the volcanic eruption which started around 30 minutes ago, now taking place right now near #Grindavik, #Iceland…. #Volcano pic.twitter.com/E1n69GfI4t

