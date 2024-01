AMLO pide cese al fuego en Gaza tras denuncia ante la CPI; Israel lamenta acusación

La tarde de ayer, México y Chile remitieron al Fiscal de la CPI la situación del Estado de Palestina, con el objetivo de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció ante la denuncia que hizo el Gobierno de México en la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar la posible comisión de genocidio y lesa humanidad en Palestina.

Durante su conferencia matutina, el mandatario federal condenó el uso de la fuerza contra civiles como parte del conflicto de Medio Oriente. Además, destacó que México es un país pacifista, que busca ayudar a través del dialogo y la paz de forma neutral.

“Lo que queremos es la paz, vamos a estar por la paz, no tomamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante. Ni por Israel ni por los palestinos, ni por este grupo Hamas. Lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida. Todo lo que podamos hacer para ayudar al diálogo, la paz, en este lamentable enfrentamiento (…) No se trata de condenar a nadie sino de cómo parar esa guerra inhumana, cruel. Eso es lo que México plantea”, indicó.

El Presidente mexicano insistió en que la posición de su Gobierno es clara y se sujeta a los principios de política exterior, por lo que hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de actuar al respecto para cesar el fuego.

“Ojalá y la ONU actúe, para eso está su Consejo de Seguridad. Debe reunirse con un sólo propósito, un tema en la agenda: aprobar un cese al fuego. Aún cuando se trate de una tregua. Pero que se declare un cese al fuego por un tiempo. En tanto actúa la diplomacia (…) por encima de todo está el respeto a los derechos humanos. Ya basta de discursos, de palabras, de demagogia”, concluyó.

Por su parte, la Embajada de Israel en México lamentó la denuncia que hizo Gobierno de México ante la (CPI) respecto a la situación en Medio Oriente, para que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia.

📄 El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia. La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última… pic.twitter.com/w9A90pRUgS — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 18, 2024

Tras el anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la sede diplomática destacó en un comunicado que Israel mantiene el legítimo derecho de autodefensa en conformidad con el Derecho Internacional.

A su vez, detalló que tal y como la SRE lo puntualizó en su comunicación, los terroristas de Hamás cometieron crímenes el 7 de octubre de 2023 y continúan incurriendo en ataques terroristas, por lo que espera que la comunidad internacional condene el ataque terrorista contra civiles y manifieste su claro apoyo al derecho pleno de autodefensa.

“Como indica el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los terroristas de Hamás cometieron crímenes el 7 de octubre de 2023 y continúan incurriendo en ataques terroristas. Recordando que permanecen secuestradas 136 personas, violando las leyes internacionales y en completa negación de sus derechos”, señaló la embajada.

Recientemente, la SRE mexicana aseguró que la acción conjunta con Chile, “obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte”.

Asimismo, la SRE enfatizó la “importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI” para indagar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, pues se prevé que “hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada”.

MÉXICO Y CHILE PIDEN INVESTIGAR CRÍMENES CONTRA PALESTINA

México y Chile remitieron al Fiscal de la CPI la situación de asedio que vive el Estado de Palestina con el propósito de que se investigue la probable comisión de crímenes en su contra, informó la SRE mexicana.

A través de un comunicado, la SRE explicó que la remisión se fundamenta en el artículo 13 inciso A y 14 del Estatuto de la CPI que permite a un Estado parte remitir una situación en la que parezca haberse cometido crímenes de la competencia de la Corte.

De esta manera, se solicita al Fiscal que investigue la situación para determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas. Esta acción obedece a “la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023.

📄 El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia. La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última… pic.twitter.com/w9A90pRUgS — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 18, 2024

“Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional”, expresó la SRE en la misiva.

La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma.

A esto se suma el colapso prácticamente total de la infraestructura nacional de justicia de Palestina, por lo que no estaría en capacidad de investigar o enjuiciar los posibles crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales.

El Estado de Palestina es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el 1 de abril de 2015, por lo que ésta tiene jurisdicción para investigar los crímenes de su competencia ocurridos en el territorio del Estado palestino o por sus nacionales.

El Gobierno de México tiene conocimiento y da puntual seguimiento al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y a la solicitud de medidas provisionales.

“México reitera su compromiso con la justicia internacional, la prevención del genocidio y otros crímenes de guerra y contra la humanidad. Asimismo, confía en que estas acciones, basadas en la solución pacífica de controversias, puedan abrir espacios para un cese al fuego inmediato y contribuyan a allanar el camino para una paz duradera en la región sobre la base de la solución de dos Estados que convivan dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas”, concluye el comunicado.