Hamás libera a otros 17 rehenes, entre ellos 14 israelíes y la primera estadounidense

Por Wafaa Shurafa y Samy Magdy

JERUSALÉN, 26 de noviembre (AP).— El frágil alto al fuego entre Israel y Hamás volvió a su cauce el domingo cuando los milicianos liberaron a 17 rehenes más, entre ellos 14 israelíes y la primera estadounidense, en una tercera serie de liberaciones en virtud de una tregua de cuatro días.

Representantes de la Cruz Roja ayudaron a los rehenes a salir de Gaza. Algunos fueron entregados directamente a Israel, mientras que otros salieron a través de Egipto. El ejército de Israel dijo que uno fue trasladado en avión directamente a un hospital israelí.

Los rehenes israelíes tenían entre cuatro y 84 años e incluían a Abigail Edan, una niña de cuatro años cuyos padres murieron en el ataque de Hamás el 7 de octubre. Estados Unidos la identificó como la primera estadounidense liberada.

El Presidente Joe Biden dijo que Abigail Edan “es libre y está en Israel”.

En total, nueve niños de 17 años o menos estaban en la lista, según la oficina del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Por otra parte, Hamás dijo que había liberado a uno de los rehenes rusos que tenía, “en respuesta a los esfuerzos del Presidente ruso Vladímir Putin” y como muestra de agradecimiento por la postura de Moscú en la guerra. La radio del ejército israelí había informado de que se trataba de un ciudadano ruso-israelí con doble nacionalidad.

Israel iba a liberar a 39 prisioneros palestinos más tarde el domingo como parte del acuerdo. Se tiene previsto un cuarto intercambio el lunes, último día del cese del fuego, durante el cual se liberará a un total de 50 rehenes y 150 prisioneros palestinos. Todos son mujeres y menores.

