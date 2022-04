Erika Buenfil sorprende a seguidores con FOTO inédita junto a un joven Luis Miguel

La “Reina de Tiktok” compartió una foto inédita junto a Luis Miguel donde se aprecia a ambos durante su juventud, por lo que los seguidores de la actriz se sorprendieron al ver la imagen.

Por Rocío García

Los Ángeles, 19 de abril (LaOpinión).- Con motivo del cumpleaños número 52 de Luis Miguel, que se celebra este 18 de abril, Érika Buenfil publicó una fotografía inédita de su juventud en la que aparece abrazando al cantante.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la actriz de 58 años compartió un entrañable recuerdo de su juventud, y es que, debido a que este día Luis Miguel está celebrando un año más de vida, decidió sumarse al festejo con una emotiva postal con la que recordó la relación amorosa que sostuvieron hace más de 20 años.

“Feliz cumpleaños Luis Miguel“, fue el breve mensaje en el que también etiquetó a la cuenta oficial del “Sol de México”.

La imagen en la que ambos aparecen sonrientes y pasando un agradable momento, provocó más de más de 18 mil reacciones en forma de corazón, además de una lluvia de mensajes en los que sus fanáticos se unieron a la lluvia de felicitaciones y halagos para la pareja.

“El Sol de México y la reina de las telenovelas”, “Que bonitos juntos“, “Qué bonitos recuerdos”, “Se veían muy bien”, “Esas sonrisas lo decían todo“, “Qué gran aventura pasaste con él, momentos inolvidables“, escribieron algunos fanáticos de la Reina del TikTok.

Esta no es la primera vez que la protagonista de telenovelas recuerda su romance con el intérprete de “Ahora te puedes marchar”, pues han sido varias las entrevistas en las que ha revelado detalles de su amorío, destacando que siempre fue un caballero y la trató como una reina, tanto que hasta la fecha sigue recordando una de las citas que tuvieron en Acapulco.

“Yo pensé que venía alguien con él. Entonces bajo, él está en un coche blanco con una camisa blanca, entonces dije: ‘Sí está bien’. Viví el momento y no me cuestioné absolutamente nada, yo también estaba preciosa, no tenía a Nicolás, él también estaba libre. Yo viví el momento, lo flui, la brisa del mar era perfecta, la iluminación la música, él, hasta la lluvia era bonita. Fue un momento precioso de cuento de hadas“, recordó durante una entrevista con el programa Netas Divinas de Unicable en 2020.

