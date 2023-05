Los conductores que trasladaban a 49 migrantes en SLP aparecen con vida en Tlaxcala

Ambos operadores, llegaron a salvo a su casa, aunque con golpes, y serán trasladados a la Fiscalía estatal.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- Los dos conductores del autobús en el que viajaban los migrantes que fueron secuestrados el lunes pasado en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León, aparecieron con vida este viernes en Tlaxcala.

La empresa Transportadora Turística HevaTours confirmó que ambos operadores localizados con vida, llegaron a sus casas por sus propias manos, aunque presentaron golpes.

El dueño de la empresa Hevatour’s, Perfecto Hernández, y el vicepresidente de la zona 2 de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), José Luis López, también confirmaron que los conductores se encontraban a salvo.

“Ya están en casa gracias a Dios. Con golpes, lesiones y pues mal psicológicamente, con traumas, pero afortunadamente ya están en casa”, declaró López.

Por ahora, optaron por darles espacio a ambos para que atiendas su lesiones y su estado emocional: “Llegaron en la mañana y en ese lapso, el dueño del autobús [Perfecto Vázquez] tenía una cita en la Fiscalía General de la República [FGR], entonces entró a la Fiscalía, ya no hubo mucha oportunidad de hablar con él. Me dijo que escuchó muy mal a sus operadores”, expuso.

“Dijo, ‘la verdad es que vienen muy mal, tampoco los quiero forzar ahorita, yo creo hasta mañana o pasado mañana que ya estén mejor, ya ahorita ya los mandé a que vayan con el médico. Los van a llevar ahorita al médico, que los chequen, porque uno tenía un golpe en la cabeza fuerte, porque le dieron con el arma'”, agregó.

El empresario compartió cómo fue que los operadores de autobús llegaron a sus hogares por medio de aventones, pidiendo ayuda a traileros.

Por último, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a garantizar la seguridad de los trabajadores, ya que es común que sean víctimas de la delincuencia en ese tramo de la Carretera 57, cerca de Matehuala, en los límites entre San Luis Potosí y Nuevo León, que ha sido llamado la “ruta del terror”.