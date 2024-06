El modelo criminal que infló pensiones en ISSSTE generó daño por 15 mil mdp: Prodecon

El Procurador de la Defensa del Contribuyente señaló hoy que había complicidad con trabajadores en activo, exservidores públicos y la Junta Laboral para incrementar ilegalmente las pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– Armando Ocampo Zambrano, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), dio a conocer esta mañana que se descubrió un modelo criminal al interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que ha generado un daño al erario por 15 mil millones de pesos.

“Se identificó al interior del ISSSTE un modelo criminal, en complicidad con trabajadores en activo, exservidores públicos, abogados particulares, y la Junta Laboral Federal, que incrementaba ilegalmente las pensiones a través de laudos. Esta actividad ilícita provocó un daño al erario por más de 15 mil millones de pesos“, reveló.

Desde Palacio Nacional, el Procurador destacó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó una estrategia para disminuir la corrupción y la impunidad en el ISSSTE, en la que se detectaron irregularidades como saqueo, sobornos, desvío de recursos, doble pago de facturas, entre otras.

De las acciones de la SSPC, Ocampo Zambrano detalló que se integró un equipo multidisciplinario para investigar responsabilidades administrativas y fiscales-penales, con el que han podido recuperar mil 877 millones de pesos por fiscalización y procedimientos administrativos de la Función Pública, a través de 207 investigaciones, 731 sanciones a servidores públicos, y 114 sanciones a licitantes y proveedores.

Asimismo, compartió que se han llevado a cabo 714 acciones contra empresas, mediante auditorías, procedimientos fiscales e investigaciones financieras. Desglosó que 219 las ha realizado el Sistema de Administración Tributaria (SAT); 60, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF); 381, la Fiscalía General de la República (FGR); 28, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y 26, de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Además, mencionó que los resultados que han tenido las investigaciones son: 57 denuncias penales en la FGR; tres mil 233 personas denunciadas, 17 carpetas de investigación judicializaras contra 27 personas; cinco personas vinculadas a proceso penal; freno al pago ilegal de pensiones por siete mil 153 millones de pesos; y evitar el cobro ilegal de pensiones en mil 398 cheques por mil 188 millones de pesos.

LA RECUPERACIÓN DEL ISSSTE

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la SSPC, expuso los siete de ejes de acción que ha realizado el Gobierno federal para desmantelar las privatizaciones que sufrió el ISSSTE durante el periodo neoliberal de la administración pública.

La secretaria @rosaicela_ mencionó la inversión histórica que el @GobiernoMX ha realizado para el #PlanDeTransformaciónISSSTE pic.twitter.com/Y29dI5OOHR — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 19, 2024

Los ejes son: construcción y puesta en marcha de nuevos hospitales; mejoramiento de unidades médicas; mejores para el usuario y digitalización; servicios integrales, subrogados y administrativos no sustantivos; nacionalización de APPs; recaudación y ejercicioefniciente del gasto; y combate a la corrupción.

La Secretaria destacó que este año se terminarán de construir seis hospitales y sus avances: la clínica hospital en Cabo San Lucas, que tiene el avance del 97 por ciento, y su apertura prevista el 30 de junio; el hospital regional de alta especialidad de Torreón al 95 por ciento, y se espera que abra el 20 de junio; el hospital regional de alta especialidad de Tlajomulco (89.45 por ciento) para el 24 de agosto; la clínica hospital de Palenque (83.16 por ciento) para el 26 de julio; el hospital regional de alta especialidad de Acapulco al 70 por ciento para el 7 de septiembre; y el hospital general de Tampoco con el 76.45 por ciento de construcción, y previsto para el 20 de septiembre.

A su vez, Rodríguez Velázquez sostuvo que el sistema del ISSSTE había sufrido un abandono de 30 años, pues la inversión pública del 2007 al 2012 había sido de 17 mil 195 millones de pesos, superior al sexenio siguiente, en donde hubo nueve mil 757 millones de pesos; en contraste, durante este sexenio se han invertido 30 mil 448 millones de pesos.

EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

En #ConferenciaMañanera informamos que el gobierno del Presidente @lopezobrador_ ha invertido 30 mil 448 millones de pesos en obras y equipamiento del @ISSSTE_mx. Así avanzamos en la transformación de este instituto en beneficio de los derechohabientes. @BerthaAlcalde 🇲🇽 pic.twitter.com/2q9b48qJ4J — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 19, 2024

La directora general del ISSSTE, Bertha Alcalde Luján, celebró que el Instituto haya retomado la adquisición de cuatro hospitales bajo contratos de Asociación Público Privadas (APP): el hospital general de Tabasco, la clínica hospital de Mérida, el hospital general de Tláhuac, y el hospital general de Nayarit.

“Podemos informar el día de hoy, y nos gustaría reconocer a la empresa Prodemex porque ya hemos logrado avanzar con la compra del primer hospital público-privado con la primer firma del convenio que permitió que el Instituto pueda pagar el crédito de Banobras. Estamos encaminados a concluir esta transacción en Tabasco”, resaltó.

“Ha habido avances importantes en el caso de Mérida. Muy importante, la empresa GIA, y muy importante que podamos avanzar con las otras dos. Todavía las negociaciones están en proceso”, detalló la funcionaria.

“La adquisición de estos cuatro hospitales, sumados a los seis hospitales que mencionaba la Secretaria [Rosa Icela Rodríguez] van a permitir fortalecer de manera importantísima los servicios de salud en nuestro Instituto”, resumió.

En conferencia matutina de la Presidencia de la República, nuestra DG, @BerthaAlcalde, habló sobre el proceso de transformación del instituto que contempla la digitalización, construcción de nuevas salas de hemodinamia y mejora en servicios de laboratorio.#TransformaISSSTE pic.twitter.com/v4um788opj — ISSSTE (@ISSSTE_mx) June 19, 2024

Frente a las y los representantes de los medios de comunicación, destacó que el Instituto renovó la totalidad de su infraestructura tecnológica básica, debido a que se actualizaron los servicios administrativos con equipos nuevos y comunicaciones de alta velocidad, lo que ha generado un ahorro de 238 millones 317 mil 680 pesos.

Durante la administración se han comprado 45 mil 827 computadoras, 425 servidores de alto rendimiento, nueve mil 878 impresoras con tinta y papel, mil 800 teléfonos, y mil 100 enlaces de Internet de alta velocidad.

Además, subrayó que uno de los grandes avances ha sido con el apoyo digital para la programación de citas médicas, la emisión de licencias médicas y las recetas electrónicas.

Por otro lado, precisó que desde 2019 hasta junio de 2024 se han contratado a 20 mil 980 personas. Sólo en esta mitad de año han habido tres mil 788 contrataciones: mil 046 personas de Enfermería; mil 119 auxiliares en salud; 469 paramédicos; 820 médicos especialistas; y 334 médicos generales.

SE BUSCA NACIONALIZAR EL ISSSTE: AMLO

#ConferenciaMañanera. Se han recuperado 1,877 mdp por fiscalización y procedimientos administrativos en el @ISSSTE_mx y se han realizado 714 acciones contra empresas que defraudaron al instituto, informa Armando Ocampo Zambrano, procurador en defensa del contribuyente pic.twitter.com/W8xzokxytu — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 19, 2024

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el Gobierno federal busca “nacionalizar los servicios del ISSSTE”, luego de que por 30 años se privatizaron sus actividades, y limpiar de la corrupción que impera en el Instituto.

“Imagínense cómo estaba la situación que le pedimos a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que nos ayudara a coordinar el esfuerzo para limpiar y recuperar al ISSSTE, porque de las instituciones de salud, era, sin duda, la más destruida. La privatizaron en pedacitos y estaba hundida, infectada, de corrupción”, apuntó.

“Quiero destacar la labor de Bertha Alcalde, la directora, y de todo un equipo de varias dependencias, que nos han acompañado periódicamente. Hay un elemento central que se le llama ‘nacionalizar los servicios de salud del ISSSTE’. Más que eso, es volver de nuevo a hacer lo privado público. Lo que se privatizó que se vuelva a convertir en público. Habían privatizado quirófanos, estaban privatizando ambulancias, camillas. Se privatizaron laboratorios, todo. Y detrás, contratos con influencia de políticos, incluso de quienes habían trabajado en el ISSSTE, y altos funcionarios. Se está regresando a que sea una institución pública”, agregó.

Al mismo tiempo, insistió en que el Gobierno federal comprará los nueve hospitales que están bajo contrato de Asociaciones Públicas Privadas, y reconoció que todos los empresarios accedieron en las negociaciones sin conflicto.

“Se están llegando a acuerdos con los dueños de contratos que se entregaron para tener servicios de hospitales privados. También es una subcontratación. Les llaman Asociaciones Públicas Privadas, pero realmente lo público era muy poco, todo era privado”, dijo.

“Vamos a comprar nueve hospitales, todos los que se tenían de esta manera [APP]. Se recuperan, tanto para el ISSSTE como para el Seguro y el IMSS-Bienestar. Quiero agradecerles a los empresarios estos servicios de salud porque aceptaron los acuerdos, entendieron que son otros tiempos. No nos fuimos al pleito. No expropiamos. Ellos no se cerraron. Se buscó el acuerdo”, afirmó.