El Presidente interino de Sri Lanka declara estado de emergencia pese a inconformidad

Por Bharatha Mallawarachi

COLOMBO, Sri Lanka, 19 de julio (AP).— El Presidente en funciones de Sri Lanka declaró el lunes el estado de emergencia, que le daba amplios poderes, en medio de crecientes protestas que reclamaban su renuncia dos días antes de que los legisladores del país eligieran a un nuevo Presidente.

Ranil Wickremesinghe se convirtió en Presidente en funciones el viernes después de que su predecesor, Gotabaya Rajapaksa, huyera del país el miércoles y renunciara tras meses de protestas masivas por el colapso económico del país.

Las marchas para reclamar la dimisión de Wickremesinghe han continuado en la mayor parte del país, y algunos manifestantes han quemado sus retratos.

Los legisladores se reunieron el sábado para iniciar el proceso de elegir un nuevo mandatario que cumpla el resto del mandato abandonado por Rajapaksa. Las candidaturas se presentarán el martes, y si hay más de un candidato, los parlamentarios votarán el miércoles.

4. Negotiations with the International Monetary Fund (IMF) are nearing conclusion, and discussions with donor countries are also progressing. The 19th Amendment will be re-introduced which would address many of the concerns of the public on the political front.

— Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) July 18, 2022