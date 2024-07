Millonario y acusado de acoso, Víctor Fuentes, de 89, es otra vez líder electricista

Víctor Fuentes del Villar, de 89 años y con una enfermedad que limita sus labores, representa desde el 2005 a 67 mil 551 trabajadores afiliados al SUTERM, pese a cargar con denuncias por desvíos de cuotas, escándalos de acoso sexual y gozar de propiedades lujosas.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– A pesar de que desde 2019 la Reforma Laboral planteó la reivindicación de la figura sindical en México, así como el hacer efectivos sus procesos de elección, las viejas prácticas del charrismo continúan en los grandes gremios, como el del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), donde electricistas denunciaron que Víctor Fuentes del Villar continuará al mando por siete años más al resultar ganador en una elección adelantada y plagada de irregularidades, como la intromisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que permitió el uso de personal y unidades para promocionar su candidatura en los centros de trabajo.

Fuentes del Villar, de 89 años y con una enfermedad que limita sus labores, representa desde el 2005 a 67 mil 551 trabajadores afiliados al SUTERM, pese a cargar con denuncias por desvíos de cuotas, escándalos de acoso sexual y gozar de propiedades lujosas.

El líder de los electricistas sobrevivió a los sexenios de Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), a quienes sirvió a cambio de mantener el poder de su gremio y sus recursos millonarios. En la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) continuó al frente del SUTERM gracias a que en noviembre de 2018, un mes antes de que el Presidente tomara posesión, se modificaron los estatutos del sindicato para adelantar la elección y prorrogar su mandato hasta 2025.

El jueves 18 de julio ocurrió algo similar y, aunque por primera vez en la historia del SUTERM sus agremiados pudieron elegir entre tres planillas a su nuevo Secretario General, la planilla ganadora fue la encabezada por Fuentes del Villar, quien se mantendrá en el cargo hasta 2031 al ganar la elección que inicialmente se realizaría el mes de noviembre, después de que Claudia Sheinbaum tomara posesión como Presidenta.

“Esto es un desafío a la doctora Sheinbaum porque esta elección se está haciendo antes de que ella tome posesión como Presidenta de la República con la intención de que Fuentes quede impune, no hay otra explicación”, consideró en entrevista Víctor Manuel Carreto, Secretario del Trabajo en la Sección 92 del SUTERM. “La elección tenía que haber sido en noviembre, después de que Fuentes del Villar presentara su informe de resultados, incluyendo el financiero, pero se adelantó porque él está aferrado al poder cueste lo que cueste”.

Los casi 70 mil trabajadores sindicalizados del SUTERM que están agrupados en 247 secciones realizaron el jueves su jornada de votación en 279 centros ubicados en todo el país bajo la supervisión de funcionarios del Centro Federal laboral de la Secretaría del Trabajo. De acuerdo con los resultados, la Planilla Roja Uno, de Fuentes del Villar, obtuvo 32 mil 710 votos, frente a los 17 mil 556 que consiguió la Planilla Rosa Dos, encabezada por José Antonio Lara Orozco, y los 4 mil 989 que recibió la Planilla Guinda Tres, abanderada por Juana Cristina Balderas Pérez.

En total fueron 55 mil 673 votos. También se registraron 418 votos nulos y 11 mil 835 boletas inutilizadas.

EL DISPENDIO PARA MANTENER EL CONTROL DEL SUTERM

José Antonio Lara y Juana Cristina Balderas acusaron la falta de democracia sindical al tener poco tiempo y recursos para promover sus candidaturas, en comparación con la maquinaria que desplegó la dirigencia del SUTERM y la propia CFE para apoyar a “Don Víctor”, como le gusta a Víctor Fuentes que le llamen.

Lo mismo denunciaron trabajadores electricistas previo a la elección, quienes difundieron en redes sociales la coacción del voto través del reparto de miles de souvenirs con el logo de la Planilla Roja Uno y el uso de unidades de la CFE para pegar propaganda por todos los centros de trabajo del sindicato en el país.

“Fuentes ha gastado mucho en su campaña y hay un régimen de terror hacia los trabajadores en donde prácticamente se les ha estado obligando a decir que sólo hay una planilla y por esa se tiene que votar, cuando en realidad hay tres”, detalló Víctor Manuel Carreto al describir el dispendio de Fuentes del Villar. “Están usando vehículos de la CFE para colgar mantas en apoyo a la Planilla Roja y eso es un delito”.

Cada planilla de candidatos estuvo compuesta de 17 cargos, incluyendo la Secretaría General y la Presidencia; en el caso de la Planilla Roja, los candidatos a estos dos cargos fueron Fuentes del Villar y Víctor Manuel García Trujeque, ambos señalados de corrupción, desvíos y acoso sexual.

La Planilla Rosa 2, que compitió con el lema “Todos Somos Romellón”, estuvo encabezada por José Antonio Lara, mientras que la Planilla Guinda 3, con el lema “Unidos por la Transformación”, la encabezó Juana Cristina Balderas Pérez, la única mujer que contendió en el proceso y que entre sus propuestas estaban crear nuevos estatutos, erradicar la violencia, discriminación y acoso sexual, uno de los principales problemas dentro del SUTERM.

Quedaron fuera de la contienda personajes agredidos sindicalmente en sus derechos como Gustavo Romellón, dirigente de Campeche destituido ilegalmente, Víctor Manuel Carreto Pacheco, de la Sección 92 de Puebla y Jesús Montes, empleado de la CFE en la División del Valle de México.

“Fueron 12 días de campaña y somos 247 secciones en todo el país. A diferencia de Fuentes del Villar, a los otros dos candidatos no les alcanzó el tiempo para hacer campaña, por eso las posibilidades de que haya una elección limpia y libre es imposible porque también estamos viendo la mano negra de Manuel Barlett, quién está apoyando directamente la reelección de Fuentes”, dijo Víctor Manuel Carreto previo a la elección.

SinEmbargo buscó a Víctor Fuentes del Villar para obtener una postura sobre las denuncias de trabajadores, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

EL “CACIQUE” DE LA CFE PROTEGIDO POR EL PRI Y PAN

Víctor Fuentes tiene un perfil bajo hacia afuera del sindicato, pero hacia adentro es otra cosa, es un líder sindical que ha hecho uso indebido de recursos de los jubilados, permitiendo el tráfico de plazas y acoso sexual, incluso hay denuncias en su contra. Así describió la doctora María Xelhuantzi López, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al Secretario General del SUTERM.

La autora de libros como 101 años de control sindical en México (1918-2019) (Cisnegro, 2019) refirió que desde sus orígenes, el SUTERM estuvo controlado por el charrismo sindical bajo el amparo de los gobiernos federales. El expresidente Luis Echeverria Álvarez impuso como Secretario General a Francisco Pérez Ríos, quien sólo duró unos meses en el cargo hasta su muerte, y posteriormente asumió el poder Leonardo Rodríguez Alcaine, tío de Víctor Fuentes.

“Yo creo que el problema no es que ellos quieran perpetuarse en el poder, el tema de fondo es que el Gobierno quiere que se perpetúen estos dirigentes al frente de un sindicato”, detalló la académica de la UNAM al señalar que la Reforma Laboral del 2019 en lugar de beneficiar a los trabajadores, fue usada por estos líderes sindicales para legitimar su poder.

Este cobijo que ha tenido el líder del sindicato de la CFE por parte de los gobiernos federales también ha sido denunciado desde hace años por parte de los electricistas.

“Fuentes no sólo representó en su momento los intereses de Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto, también los de Iberdrola. Cuando Peña lanzó la Reforma Eléctrica, que privatizaba CFE al dividirla en ocho empresas, nosotros tomamos una posición contraria porque pensábamos que eso era privatizar a la industria eléctrica y eso nos costó un roce con él”, recordó Carreto, de la Sección 95 del SUTERM.

LA VIDA LUJOSA DE “DON VÍCTOR”

En febrero pasado, el Secretario General del SUTERM confesó frente a los trabajadores que posee casas y departamentos en la capital del país y el Estado de México obtenidas “con su trabajo” a lo largo de más de 60 años en la Comisión Federal de Electricidad. Así lo consignó el diario El Economista en una nota firmada por la periodista María del Pilar Martínez.

“Fue posible adquirir un departamento en Reforma 222, es vergonzante tener un departamento ahí, pero lo compré con mis ahorros cuando inició la construcción y lo pagué en abonos, y no tomé ningún centavo del sindicato para hacer los pagos. Así sucesivamente compré dos, tres, cuatro departamentos y una casa en la colonia Condesa. Esas son todas mis propiedades, no las niego, pero han sido producto de mi trabajo de 68 años en CFE”, declaró Fuentes del Villar en una reunión informativa de campaña del propio SUTERM para aclarar lo que se ha denunciado en medios y redes, según consignó el medio el pasado 8 de febrero en vísperas de la elección del Secretario General.

Víctor Fuentes se convirtió en 1980 en Delegado Sindical y en 1996 fue designado Secretario del Trabajo del SUTERM. Hasta 2005 comenzó su caciquismo en el sindicato a la muerte de su tío. Lleva 19 años en el poder y a eso se le agregarán otros siete al haber ganado la elección del 18 de julio.

Para agosto de 1997 ya había adquirido una vivienda en la colonia Viveros de la Loma, en Tlalnepantla, Estado de México, y en 2003, un departamento en Hipódromo Condesa.

En 2009, cuatro años después de tomar el liderazgo, su esposa Ana Olivia Coello compró un departamento lujoso de más de 7 millones de pesos en Reforma 222, que incluye jacuzzi, y Víctor otro en Huixquilucan en la zona residencial Bosque Real, de acuerdo con el reportaje “Sueldo de obrero, casa de millonario”, publicado por El Universal en el año 2015.

Víctor gana alrededor de 64 mil pesos mensuales como representante de la Comisión Mixta de Capacitación o Seguridad dentro de la CFE, según los datos que aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública. Las propiedades que posee valen millones de pesos y controla un presupuesto de más 63 mil millones de pesos anuales.

A eso se suman las cuotas sindicales: la CFE entrega al SUTERM el 2 por ciento del salario de cada uno.

“Él tiene aviones, casas, departamentos”, denunció Víctor Manuel Carreto al destacar la reunión de Fuentes en febrero pasado, en donde el dirigente dijo que en el sexenio pasado se le liquidaron 12 años de antigüedad con 12 millones de pesos, es decir, un millón por cada año.

“Yo en el sexenio pasado me liquidé por 12 años de antigüedad, o sea que ahorita para jubilarme tengo menos 12 años, y me dieron 12 millones de pesos”, se escucha decir al líder sindical en un video de esa reunión que circula en redes, lo que ha causado indignación por parte de los trabajadores, pues este monto no lo alcanzan “ni con 30 años de servicio”.

Los trabajadores agremiados al SUTERM tienen un régimen de jubilación denominado Cuenta Individual de Jubilación (CIJUBILA), que es un sistema de contribución definido creado y operado por la CFE y el SUTERM. Según testimonios de los trabajadores, con este sistema sus pensiones han ido a la baja.

Otra de las denuncias en contra de Fuentes es por el dinero acumulado en el Fondo Mutualista, un fideicomiso de ahorro para el retiro que el SUTERM estableció en los años 50 en el que a los trabajadores se les descontaban recursos de su nómina por este concepto.

Se calcula que este fondo, que operó durante 40 años entre 1950 y 1990, acumuló una bolsa de más de 638 millones de pesos y ahora los trabajadores acusan al sindicato y a la CFE de quedarse con ese dinero.

“Hay una sentencia de la Suprema Corte en donde se obliga al sindicato a responder qué hizo con ese dinero, pero hasta el momento Fuentes no informa nada, como tampoco lo hace acerca de las casas, hoteles y seis aviones jet propiedad del sindicato, nadie sabe dónde están”, reclamó Víctor Carreto.

ACOSO CONTRA MUJERES

A estas denuncias de corrupción se le suma el acoso contra las mujeres que laboran dentro del SUTERM, una práctica generalizada permitida desde la sección más pequeñas hasta la directiva, según las denuncias que se han hecho públicas en redes sociales y medios.

Uno de los casos más relevantes es el de Wendy Blanca Herrera Romero, exdirectora jurídica a nivel nacional del sindicato que sufrió amenazas de muerte tras haber denunciado acoso sexual.

Por estos hechos, Wendy y Diana Alejandra Herrera Romero presentaron una demanda ante la entonces Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con el número de expediente 1105/2019.

Ambas eran trabajadoras del SUTERM y colaboradoras directas de miembros del Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo el Secretario General Víctor Fuentes de Villar.

En el caso de Wendy, durante la relación de trabajo refiere que fue objeto de violencia laboral y sexual, refiriendo las siguientes situaciones según costa en el expediente al que tuvo acceso SinEmbargo:

“Víctor García Trujeque en una conferencia el día miércoles 29 de mayo de 2019 se le acercó y le dijo que le encantaba, que qué era lo que tenía que hacer para que saliera con él, a lo que le comentó que no era el lugar, después se acercó e intentó besarla, la agarró por la cintura y la amenazó: ‘Te va a costar mucho haberme despreciado’, luego la jaloneó”.

Wendy Herrera Romero denuncia que tanto el Secretario General Víctor Fuentes del Villar, como el Secretario del Interior Víctor García Trujeque, “ven a las mujeres como meros objetos sexuales, para ellos todas las mujeres son una putas y vales depende del cuerpo que tengas”.

En el primer Congreso Nacional Extraordinario en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el martes 11 de noviembre de 2014, después del evento se acercó a Wendy, Javier Maldonado, Delegado Regional del Valle de México Norte, quien la tomó del brazo y la subió a una Suburban. La llevaron al hotel Quinta Real donde se hospedaba el Secretario General del SUTERM Víctor Fuentes, quien se encontraba en la suite presidencial e intentó abusar de ella.

“Tomó una copa y luego me intentó besar y casi me arrancó el vestido, quería llevarme a su recamara y le dije que no, él quería que pasara la noche con él, pero le dije que no, que se fuera a dormir”, relató Wendy. Los únicos testigos de lo anterior fueron Mario Ernesto González, quien se molestó con ella diciéndole que “lo había hecho quedar mal con su jefe”; la otra persona que se encontraba ahí era Javier Maldonado, ambos miembros del Comité Nacional del SUTERM.

Después de lo ocurrido, Wendy sufrió persecución por parte de sus compañeros.

Todas y cada una de las afectaciones causadas por la violencia, acoso laboral y sexual se ven reflejadas en la valoración psicológica inicial que le hicieron a Wendy cuando interpuso la denuncia.

Respecto a la valoración psicológica, con fecha del 21 de noviembre de 2019 realizada por la licenciada Eneida Zayhuri Villalobos Sánchez, se destacan, entre otras afectaciones, que desde su ingreso al sindicato iniciaron los eventos de discriminación, acoso laboral y sexual.

“Me llegaron a decir que lo que tenía que hacer para conseguir algo era acercarme y aceptar beso o toqueteos con Víctor Fuentes, dejar que me diera unas nalgaditas o a veces obligarme a sentarme a fuerza a un lado de él o con Víctor García Trujeque”, relató Wendy en su denuncia.

La lucha de Wendy en los tribunales para encontrar la justicia ha sido larga, ha interpuesto denuncias penales que han derivado en medidas provisionales de protección hacia su persona (agosto de 2020); en materia laboral promovió una queja ante la Dirección General de Inspección Federal de la Secretaría del Trabajo (29 de septiembre 2020); una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por discriminación de género (29 de septiembre de 2020); una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (5 de noviembre de 2020) e impedimentos laborales y amparos directos.

Lo que le sucedió a Wendy no es aislado, en enero de 2020 se viralizó en redes sociales el caso de una trabajadora del SUTERM quien fue despedida por denunciar acoso sexual por parte de Luis Eduardo Salinas Madrigal, del Departamento de Hidraúlica de la CFE.

Denuncia: Despiden a mujer por denunciar acoso sexual, el acosador pervertido se llama Luis Eduardo Salinas Madrigal con RPE83354 del Depto de Hidraúlica ¿van a hacer algo @CFEmx? Es empleado de confianza suyo https://t.co/ZKwK0gKRbn vía @tapiafernanda — Selenita (@corvusetspica) February 4, 2020

“Quiero pedirles un favor a todos los que me leen, por favor compartan esto para que se haga algo. Esta persona que ven aquí se llama LUIS EDUARDO SALINAS MADRIGAL, empleado de confianza de CFE, ubicada en OLIVAR DE LOS PADRES, DON MANUELITO 11. Este ser inmundo y degenerado acosó no UNA, sino VARIAS veces a mi mamá”, se lee en la publicación difundida en redes.

Ante este incremento de denuncias públicas, el 23 de abril de 2020, la Comisión Federal de Electricidad presentó la aplicación móvil “Que-Has”, como un mecanismo ágil, seguro y confidencial para denunciar hostigamiento sexual y acoso sexual dentro de la dependencia.

La CFE emite el Pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual. ¡Estamos para apoyarte!https://t.co/a8rlrg3Wtb pic.twitter.com/aaIyoQM5GK — CFEmx (@CFEmx) April 24, 2020

Sin embargo, esto no sirvió de mucho porque en el año 2022 otro caso atroz se presentó en las instalaciones del SUTERM en el estado de Chihuahua: la noche del 22 de abril una trabajadora fue drogada, golpeada y sometida sexualmente por varios hombres, de acuerdo con su testimonio.

El hecho ocurrió en el interior de la oficina del SUTERM en la Sección 162 ubicada a un lado de la planta en Samalayuca.

Por estos hechos se inició la carpeta de investigación con número 37-2022-0012616 ante el Ministerio Público del fuero común en donde la víctima señaló a cuatro agresores trabajadores de la CFE, pero únicamente fue detenido Hugo Manuel “N”, quien posteriormente fue liberado y exonerado.

“Hasta ahorita no he podido trabajar, la vida no es igual desde que me pasó lo que me pasó. No he podido tener una vida normal. De hecho, tengo hijos y ni a mis hijos veo desde eso que me pasó, me los quitaron. No es fácil, batallo para convivir con más gente”, contó la mujer al medio La Verdad de Juárez en una entrevista realizada en julio del año pasado.

A la fecha las secuelas de la agresión siguen afectando la vida de la víctima. A la fecha el caso también sigue impune.

“Tenemos el documento de una compañera que sufrió acoso sexual dentro de su oficina por parte de su jefe y en donde a él simplemente le dicen ‘ya no lo vuelvas a hacer’ y le dan tres días de castigo mientras que a ella le piden que procure no acercarse a su acosador. Es decir, protección absoluta al verdugo”, describió Víctor Manuel Carreto sobre otros casos de acoso sexual dentro del SUTERM.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos