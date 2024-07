EU sanciona a un grupo de tráfico de migrantes liderado por sierraleonés desde México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el jueves de la imposición de sanciones a tres africanos y una mexicana, acusados de pertenecer a una organización criminal con sede en Tijuana, en el norte de México, que traficó por años con miles de migrantes de Asia y África rumbo a Estados Unidos.

Según la entidad estadounidense, la red estaba presuntamente dirigida desde México por un ciudadano de Sierra Leona, Abdul Karim Conteh, que fue detenido el 11 de julio en esa misma ciudad fronteriza con California. Es uno de los sancionados por el gobierno estadounidense, sobre quien han pedido la extradición.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos implican el bloqueo de activos financieros de las personas señaladas pero también prohíben a estadounidenses realizar transacciones con ellos.

1/ Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned the Abdul Karim Conteh Human Smuggling Organization (Karim HSO), a transnational criminal organization based in Tijuana, Mexico, for smuggling migrants into the U.S. https://t.co/4XWdkPJ8t1

— Treasury Department (@USTreasury) July 18, 2024