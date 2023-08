Elon Musk busca retirar la opción de bloquear usuarios en X, antes llamada Twitter

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– Elon Musk, propietario de la red social X –antes llamada Twitter– busca eliminar la opción de bloquear a otros usuarios en dicha plataforma.

Sin dar detalles sobre cuándo aplicará esta medida, el también fundador de SpaceX y director general de Tesla adelantó que “bloquear” será retirada como una función, aunque aún será posible hacerlo a través de los mensajes directos.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023