Elon Musk responde a arranque de Threads: “La competición está bien, hacer trampa no”

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).— Elon Musk, el dueño de Twitter, respondió directamente a la creación de Threads, la nueva red social de Meta, la casa Matriz de Instagram y Facebook, que busca competir contra la plataforma del pájaro azul, luego de su arranque el jueves y se convirtió en su principal competidor.

En un tuit que respondió a una nota sobre la amenaza de demanda de Twitter contra Meta por supuesta “apropiación indebida deliberada e ilegal” de los secretos comerciales y la propiedad intelectual de su propia plataforma.

En el mensaje, Musk escribió: “La competición está bien, hacer trampa no”.

Competition is fine, cheating is not

Y es que decenas de millones de personas se han apresurado a abrir cuentas en Threads, la nueva red social creada por Meta para competir con Twitter, una señal de que los usuarios buscan una alternativa a la plataforma que ha sufrido una serie de cambios mal recibidos desde que la compró Elon Musk.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo el jueves que 30 millones de personas se habían registrado en la aplicación, 10 millones de ellas en las primeras siete horas desde su lanzamiento el miércoles en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Japón, un centenar de países en total.

Se presenta a Threads como una versión de texto de Instagram, la app para fotos de Meta, que según la empresa, proporciona “un nuevo espacio por separado para actualizaciones y conversaciones públicas en tiempo real”.

✨ Threads is here – a new app where you can share updates and join convos ✨

Use your Instagram account to log in and get started 🎉 https://t.co/eEyTigO7WB pic.twitter.com/mCNsx33ZVg

— Instagram (@instagram) July 5, 2023