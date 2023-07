¿Qué es Threads? Así funciona la nueva red social de Meta que competirá con Twitter

De nombre Threads, la nueva red social es promovida como una versión para texto de la aplicación de fotos Instagram, propiedad de Meta. La compañía asegura que Threads brinda “un nuevo espacio independiente para actualizaciones en tiempo real y conversaciones públicas”.

La app está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Android en más de 100 países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá y Japón.

Los usuarios vivirán una experiencia de microblogueo similar a la de Twitter, según tomas de pantalla facilitadas a la prensa, lo que deja entrever que Meta Platforms ha estado preparándose para desafiar directamente a la red social tras su tumultuosa adquisición por parte de Musk, la cual ha derivado en una serie de cambios impopulares que han desalentado a usuarios y anunciantes.

Hay botones para expresar “me gusta”, republicar, responder o citar una cadena de mensajes, así como contadores que mostrarán el número de “me gusta” y respuestas que haya recibido un mensaje.

July 5, 2023