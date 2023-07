AMLO se suma a Threads y envía mensaje a Zuckerberg: le pide no permitir bots

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo/AP).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador estrenó su cuenta de Threads, la nueva red social de Meta, con un mensaje sobre la precaución del uso de bots.

Como su primera publicación en la nueva red social que busca hacerle competencia a Twitter, el Presidente López Obrador dirigió un mensaje a Mark Zuckerberg, dueño de la matriz Meta, en el que le solicitó que hayan mecanismos para evitar manipulación de mensajes en el ámbito digital.

“Ojalá y esta nueva plataforma no apueste al lucro y no se permita el uso de ‘bots’. Sería excepcional buscar un mecanismo, un filtro, para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación”, escribió el mandatario.

Hasta el momento del corte de esta nota, el mensaje del Presidente López Obrador cuenta con 2819 “me gusta” y 754 respuestas.

Meta presentó el jueves la aplicación de una nueva red social que competirá con Twitter, al parecer dirigida a usuarios interesados en una alternativa a la plataforma propiedad de Elon Musk.

De nombre Threads, la nueva red social es promovida como una versión para texto de la aplicación de fotos Instagram, propiedad de Meta. La compañía asegura que Threads brinda “un nuevo espacio independiente para actualizaciones en tiempo real y conversaciones públicas”.

La app está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Android en más de 100 países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá y Japón.

Los usuarios vivirán una experiencia de microblogueo similar a la de Twitter, según tomas de pantalla facilitadas a la prensa, lo que deja entrever que Meta Platforms ha estado preparándose para desafiar directamente a la red social tras su tumultuosa adquisición por parte de Musk, la cual ha derivado en una serie de cambios impopulares que han desalentado a usuarios y anunciantes.

✨ Threads is here – a new app where you can share updates and join convos ✨

Use your Instagram account to log in and get started 🎉 https://t.co/eEyTigO7WB pic.twitter.com/mCNsx33ZVg

— Instagram (@instagram) July 5, 2023