Trabajadores del Poder Judicial inician paro de labores; “están en su derecho”: AMLO

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– Trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron desde las primeras horas de este lunes un paro de labores indefinido en toda la República Mexicana para mostrar su rechazo a la Reforma Judicial presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado, distintos grupos de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial informaron la suspensión de labores hasta que sus peticiones sean escuchadas, pues se quejaron de que en los foros para dialogar sobre la reforma no fueron considerados.

Las y los trabajadores criticaron que la base trabajadora de más de 55 mil personas ha intentado dialogar sobre la reforma, pero que no se le ha permitido el acceso a los foros de discusión, como se advertía que pasaría.

“Conscientes de la necesidad de una reforma integral que beneficie a todas y todos los ciudadanos, la base trabajadora conformada por más de 55 mil personas, hemos intentado por diversos medios agotar la vía del diálogo para exponer las razones por las cuales la Reforma Judicial es nociva y no resuelve los problemas de justicia en México”, señalaron.

Asimismo, apuntaron que la Reforma Judicial atenta contra los derechos de la base trabajadora, pues se pretende eliminar la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales.

Esta mañana, como acto simbólico, cerraron con cadenas y candados la entrada del Consejo de la Judicatura Federal en San Lázaro, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las y los manifestantes, las distintas instalaciones del Poder Judicial permanecerán cerradas y únicamente se atenderán asuntos urgentes.

JUFED SE SOLIDARIZA CON PARO; EMPIEZA VOTACIÓN

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) se solidarizó esta mañana con los grupos que decidieron suspender labores para mostrar su inconformidad con la reforma impulsada por López Obrador.

“La Jufed expresa su solidaridad con las y los trabajadores de distintos circuitos del país que han dedicado iniciar hoy una suspensión de labores, en demanda de que se detenga la Reforma Judicial que pretende procesar la mayoría en la Cámara de Diputados”, compartió.

Además, recordó que los miembros de la Jufed votarán este lunes para definir si realizarán un paro de labores indefinido ante la Reforma Judicial que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que, luego de los Parlamentos Abiertos realizados en el Congreso, se debatirá en septiembre en San Lázaro.

Aclaró que, en caso de avalar un paro indefinido de labores en el Poder Judicial, se mantendrá la atención de asuntos urgentes, que se realizará conforme al calendario de guardias regulares que fue establecido por el Consejo de la Judicatura Federal.

La votación se llevará a cabo este lunes 19 de agosto de 2024, de las 9:00 a las 20:00 horas (tiempo del centro del país). El padrón de las y los asociados que podrán ejercer ese derecho está conformado por los que estén registrados al 31 de julio del año en curso, de conformidad con la información proporcionada por la Directora Nacional de Registro. El voto será personal, libre y secreto, y se garantizará el absoluto anonimato y el sentido de la votación.

Una vez concluido el proceso anterior, la Directiva Nacional de la Asociación emitirá el comunicado en el que hará del conocimiento de los participantes, del Consejo de la Judicatura Federal y de la opinión pública, el resultado de la votación. Asimismo, se procederá, en su caso, a emitir la declaratoria formal de suspensión de las actividades jurisdiccionales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que este año termina su periodo de Gobierno, envió el lunes 5 de febrero del 2024 a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 18 iniciativas de reformas constitucionales para revertir los efectos del frenesí legislativo de los gobiernos que le antecedieron.

Esas iniciativas serán dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados durante el mes de agosto, para que sean discutidas y eventualmente aprobadas por el pleno de la nueva Legislatura que iniciará sus tareas el domingo 1 de septiembre del 2024.

AMLO REITERA BENEFICIO DE REFORMA

El Presidente reiteró este lunes que la Reforma Judicial beneficiaría a las y los trabajadores, y que sólo afectaría a los más privilegiados de las altas esferas del PJF. Sin embargo, apuntó que nada más “van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción”.

“Están en su derecho de manifestarse. Sólo comentar que con la Reforma Judicial que se está proponiendo, no se afecta a los trabajadores, al contrario, se les beneficia. A ver si mañana o pasado se vuelve a explicar para que no se manipule a los trabajadores, que tengan información. No estamos en contra de los trabajadores, sino de la corrupción y de los privilegios”, afirmó.