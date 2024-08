El candidato republicano se atribuye apoyo de Taylor Swift con fotos creadas con IA

A tres meses de las elecciones generales, Donald Trump publica fotografías falsas de Taylor Swift, creadas por IA, para apoyar su candidatura.

Ciudad de México, 19 de agosto (AS).- El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, genera polémica al compartir imágenes falsas, creadas por inteligencia artificial (IA), que sugieren el apoyo de Taylor Swift y sus fans a su candidatura.

En las imágenes manipuladas, publicadas a través de Truth Social, se aprecian a las seguidoras de Taylor Swift portando camisetas con la leyenda “Swifties for Trump” (“Swifties con Trump”). El republicano también compartió una postal de la misma Taylor Swift caracterizada como el Tío Sam con el mensaje “Taylor quiere que voten por Donald Trump”. Al publicar las imágenes, Trump respondió con un sólido “¡Acepto!”.

¿PUEDE TAYLOR SWIFT DEMANDAR A TRUMP?

De acuerdo con Jessica Silbey, profesora de Derecho en la Universidad de Boston, Taylor Swift podría demandar a Donald Trump por infringir el derecho de publicidad que le permite controlar el uso de su nombre e imagen.

Lol, Trump posted a collage of AI generated Taylor Swift fans wearing ‘Swifities for Trump’ T-shits, and wrote “I accept!” as if this were real. I mean…..this is uniquely pathetic, even for Trump. pic.twitter.com/GUVXQLqzYo — Peter Henlein (@SwissWatchGuy) August 18, 2024

Aunado al derecho de publicidad, la experta en leyes asegura que Swift también podría considerar una demanda por difamación si la publicación de Trump causa afectaciones en su reputación. No obstante, Silbey explica para Billboard que la mejor manera de responder sería “con activismo político en lugar de acciones legales”.

TAYLOR SWIFT REACCIONA A IMÁGENES COMPARTIDAS

Una vez que las imágenes se hicieron virales, una fuente cercana a la artista reveló para el Daily Mail que Taylor Swift no tiene intención alguna de apoyar la candidatura de Donald Trump, pues cree que el republicano simplemente “ha perdido el control”.

“Si no lo apoyó la última vez, no lo va a apoyar ahora”, expresó el insider para el DailyMail. “Está claro que ha perdido el control en más de un sentido”, concluyó.

ARTISTAS SE OPONEN A QUE TRUMP USE SUS CANCIONES EN CAMPAÑA

Si bien Taylor Swift no ha señalado públicamente una restricción con respecto al uso de sus canciones en campañas electorales, otros artistas, incluyendo estrellas de pop, clásicos americanos, británicos y herederos de leyendas fallecidas, se han opuesto explícitamente a que el candidato republicano use su música en eventos de campaña.

La agencia estadounidense The Associated Press reportó que, después de que se transmitiera un video de una interpretación de Celine Dion de “My Heart Will Go On” en un mitin de campaña de Trump en Bozeman, Montana, el fin de semana pasado, la respuesta de su equipo no se hizo esperar.

“De ninguna manera está autorizado este uso, y Celine Dion no respalda este ni ningún otro uso similar”, se lee en un comunicado publicado en redes sociales. ”… Y, en serio, ¿ESA canción?”

Dion se une a una larga lista de artistas que se han opuesto a que Trump use sus canciones. Previo a las elecciones de 2020, la lista incluyó a Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell, John Fogerty, Neil Young, Eddy Grant, Panic! at the Disco, R.E.M. y Guns N’ Roses.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER — Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024

También tiene herederos de artistas fallecidos, como Leonard Cohen, Tom Petty y Prince, así como artistas ingleses como los Rolling Stones, los Beatles y Adele.

Sin embargo, Trump ha obtenido la aprobación de algunos músicos famosos, incluidos Kid Rock y Lee Greenwood, conocido por su himno patriótico, “God Bless the USA”. También se escuchó en el mitin de Trump el jueves en Asheville, Carolina del Norte: “Y.M.C.A.” de Village People.

¿QUIÉN SE HA NEGADO RECIENTEMENTE?

“Please, Please, Please Let Me Get What I Want” de la banda británica The Smiths sonó en algunos eventos de Trump, incluyendo un mitin en Rapid City, Dakota del Sur en septiembre pasado y en enero de este año en un mitin en Laconia, Nueva Hampshire. En X, el guitarrista de The Smiths, Johnny Marr, escribió: “Ahh… Derecha…De acuerdo. Nunca ni en un millón de años hubiera pensado que esto podría suceder. Considera esta m*** terminada en este momento”

En 2022, David Porter, uno de los compositores detrás de “Hold On, I’m Coming” de Sam and Dave, tuiteó ”¡Al diablo con el NO!” después de enterarse de que Trump usó la canción en un mitin de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés). En 2017, debe señalarse, Sam Moore de Sam and Dave interpretó “America the Beautiful” en un concierto previo a la toma de posesión de Trump.

Ahh…right…OK. I never in a million years would’ve thought this could come to pass. Consider this shit shut right down right now. https://t.co/M6eYROedOy — Johnny Marr (@Johnny_Marr) January 23, 2024

El lunes, el hijo del difunto cantante de soul Isaac Hayes, cuyo padre coescribió “Hold On, I’m Coming”, anunció en redes sociales que él y su familia han amenazado con emprender acciones legales contra Trump “por 134 cargos de infracción de derechos de autor por el uso no autorizado de la canción ‘Hold On I’m Coming’ en mítines de campaña de 2022 a 2024”.

¿CÓMO EVITAN LOS ARTISTAS QUE LOS POLÍTICOS USEN SUS CANCIONES?

La agencia con sede en Nueva York afirma que los artistas pueden enviar cartas de cese y desista, como lo hizo Pharrell Williams después de que su canción “Happy” sonara en un mitin de Trump en 2018. John Fogerty hizo lo mismo en octubre de 2020 por el uso de “Fortunate Son” de su banda Creedence Clearwater Revival por parte de la campaña de Trump.

Pocos casos escalan hasta el punto de demandar, pero no es inaudito: Neil Young presentó una demanda en agosto de 2020 por el uso de su música en la campaña de Trump, incluida “Rockin’ in the Free World”. Más tarde desestimó voluntariamente el caso “con prejuicio”, lo que significa que no se puede volver a presentar.

Eddy Grant demandó a Trump en septiembre por el uso de su éxito de la década de 1980 “Electric Avenue” en un video animado de la campaña de Trump que se burlaba de Joe Biden.

— Con información de AP