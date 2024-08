ENTREVISTA ¬ La intención de los empresarios es “perversa”. Buscan manipular: Tatiana

En entrevista con “Los Periodistas”, Tatiana Clouthier recalcó que el comunicado se contradice en diversos puntos, pues pide respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas, pero a su vez trata de demeritar el gran respaldo que tuvo la Presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Tatiana Clouthier CarrilloApurat, exsecretaria de Economía en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el desplegado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) busca manipular a la opinión de la sociedad mexicana, pues está redactado de manera sensata y se contradice en cada párrafo.

En entrevista con “Los Periodistas”, la también excoordinadora de campaña de López Obrador en 2018, señaló que al revisar el texto del CCE se puede ver con claridad lo “perverso” de la escritura y la redacción.

“Descifrar y leer el texto del CCE se vuelve algo muy interesante. Piden una interpretación sensata, no podemos querer adjudicar interpretaciones sensatas cuando queremos y nos conviene, y la interpretación de la misma cuando tiene que ser, ahí es donde está el maniqueo.Creo que hay un juego de palabras en donde no queda claridad o buscan la dualidad de si quiero que apliques la Constitución o si quiero que interpretes de ‘forma sensata y equilibrada’, ahí viene el juego y viene lo perverso de la escritura y redacción del texto”.

Clouthier recalcó que el comunicado se contradice en diversos puntos, pues pide respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas, pero a su vez trata de demeritar el gran respaldo que tuvo la Presidenta electa Claudia Sheinbaum.

“Hay contradicciones en el texto párrafo con párrafo porque dice, ‘la voluntad ciudadana expresada en las urnas’. Si aplican las fórmulas apegadas a la constitución, las matemáticas no permiten interpretación sensata ni equilibrada, dos más dos es cuatro y no es ‘interpreta sensatamente cuánto es dos más dos’. Creo que ahí está el meollo del asunto, cuando hay un juego en el lenguaje para querer manipular”.

El pasado domingo, el CCE publicó un comunicado en el que pide a las autoridades electorales que limiten la presencia de Morena en el Congreso de la Unión, a fin de que haya un equilibrio entre los partidos y no se permita la “sobrerrepresentación”.

“En los próximos días se tomará una de las decisiones más importantes para la democracia mexicana. Las autoridades electorales tienen la responsabilidad histórica de determinar, con base en la voluntad ciudadana expresada en las urnas, la asignación de las diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados”, se lee al inicio de su comunicado.

De acuerdo con el máximo órgano de representación del sector privado, “lo que está en juego en esta decisión es la preservación de los equilibrios democráticos, el respeto del voto popular y, por ende, la representación política del país”.

Al respecto, el Presidente López Obrador, criticó al CCE por el llamado que hizo al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a limitar a Morena en el Congreso para evitar una presunta “sobrerrepresentación”.

“De una vez también aprovecho para decir que lamento mucho el que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución, en pocas palabras. Están, primero, descarándose. Están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico Estado de Derecho, quieren un ‘Estado de chueco’, y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros”, dijo.

López Obrador aseguró que “el Consejo Coordinador Empresarial no son nada más los que representan a ese organismo, son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la [Suprema] Corte y ellos lo saben”. “Nada más que no voy a mencionar sus nombres, pero sí saben ellos que me estoy refiriendo a una actitud que es completamente inmoral”, afirmó.

Al respecto, Tatiana Clouthier recordó como diversos integrantes de este grupo empresarial promovieron y financiaron en forma sistemática campañas en contra Andrés Manuel López Obrador desde 2006.

“Coparmex en 2006 empujó a través de algunos personajes aquelarre campaña de desprestigio de Andrés Manuel es un peligro para México. Luego, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, un grupo porque no es el Consejo en su totalidad, lo han dicho y metieron algunos recursos para mover campañas en redes sociales en contra del hoy Presidente”.

La exsecretaria de Economía indicó, que al existir diversas fuerzas al interior de los consejos empresariales, se forman dualismos en el lenguaje con la intención de quedar bien tanto con el Gobierno, como con este sector.

“Dentro de los propios organismos existen fuerzas distintas, dado que tiene consejos y tienen al grupo que esta en ese momento al frente o en el poder requieren utilizar este dualismo en el lenguaje para poder quedar bien con los dos lados creyendo que quedan bien, cuando la realidad es que parece que quien redacta este documento tiene falta de compresión total del texto porque este es una contradicción”.

