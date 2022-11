Kim Jong-un, líder de Norcorea, muestra por primera vez a su hija en público

Por Hyung-Jin Kim

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte ha presentado a la poco conocida hija de su mandatario Kim Jong Un en un lugar de lanzamiento de misiles, atrayendo la atención sobre un miembro de la cuarta generación de la familia que ha gobernado Corea del Norte durante más de siete décadas.

Los medios de comunicación estatales de Corea del Norte reportaron el sábado que Kim había observado el lanzamiento de su nuevo tipo de misil balístico intercontinental con su esposa Ri Sol Ju, su “querida hija” y otros funcionarios el día anterior. Kim dijo que el lanzamiento del misil Hwasong-17 —el misil con capacidad nuclear de mayor alcance de Corea del Norte— demostraba que tiene un arma fiable para contener las amenazas militares de Estados Unidos.

El principal periódico, Rodong Sinmun, también publicó una serie de fotos de Kim observando el misil desde la distancia con su hija. Otras fotos la mostraban con el pelo recogido, vestida con una chaqueta blanca y un par de zapatos rojos mientras caminaba de la mano de su padre junto a un enorme misil sobre un camión de lanzamiento.

Kim Jung Un revealed his daughter during the launch of North Korea’s nuclear ICBM. pic.twitter.com/XqNclGWmxT

— Khayyam ⬛️⬜️🟩 (@threalkhayyam) November 19, 2022