Mayra González y yo conducimos La Tertulia en Estudio B, el segundo canal de YouTube de SinEmbargo. Lo hacemos, ahora, en esta plataforma. Antes, durante 16 años, era un programa de radio. La idea es hablar de libros en general y de literatura en particular (incluso sin poder definir qué es eso). Ahora estamos a punto de grabar el último episodio de la cuarta temporada (volveremos a principios de febrero del próximo año).

Una de las secciones que incluimos en esta cuarta temporada fue “Divúlgala”. Surgió de varias conversaciones e inquietudes. La mía, sobre todo, pues desde hace varios años persigo libros de divulgación científica. Un género que, al menos en nuestro país, crece de manera importante. La sección, pues, trata de eso: de presentar un libro de divulgación científica cada semana. Ha sido un reto complicado, pero con buenos resultados, hay contertulios que se entusiasman con la sección.

El otro día, un conocido que tiene inclinaciones profesionales más cercanas a la política que yo, me cuestionó sobre este esfuerzo. Primero, diciendo que eso era labor de educadores. Después, haciéndome ver que un libro de divulgación científica no convierte a las personas en científicos. Por último, asegurándome que los distrae de temas más importantes, como la política, pues las lecturas que yo propongo son un mero entretenimiento mientras que el ejercicio del yo político es una “obligación ética”.

Me parece que tiene razón en lo menos importante. Es cierto, después de cierta edad, es poco probable que alguien se convierta en científico por leer un libro de éstos. Yo mismo querría serlo y no puedo. Reconozco mis limitaciones pese a que siempre me gustaron las ciencias y soy, de hecho, ingeniero (algo no tan lejano al asunto, aunque los científicos duros dirán…).

En el resto de los postulados se equivoca. Básicamente, porque desde su púlpito, considera que un conocimiento es más importante que otro, sólo por el hecho de que él lo practica. Y eso es tan absurdo como decir que la literatura es más importante que las matemáticas porque me dedico a escribir novelas. Asegurar lo contrario, por cierto, también lo es. Más aún, si se busca adoctrinar a partir de esa creencia.

¿Es una “obligación ética” estar informado sobre el devenir cotidiano, sobre los antecedentes del conflicto israelí, sobre la división de los poderes del estado o sobre los abusos criminales en la minería de diamantes de ciertas compañías? Quizá. Tanto como estar informado sobre los últimos descubrimientos científicos o sobre la tecnología que utilizamos cotidianamente. Mejor, dado que es mi trinchera, como haber leído a todos los clásicos y gastar los ojos pasando páginas. Y estos ejemplos bien podrían extenderse para cada uno de los oficios y profesiones; para cada nuevo conocimiento o para saberes ancestrales.

El asunto no es señalar a nadie por no saber. Si acaso, ofrecer un punto de partida. En mi caso en concreto, son los libros de los que hablo con Mayra en La Tertulia y en esta nueva incorporación que es Divúlgala. Lo confieso: soy el primero que aprende. También, que me entristezco un poco porque, como es bien sabido, entre más aprende uno conceptos, más se da cuenta de todo lo que le falta. Quizá ahí radique una posible obligación, la de no dejar de aprender, la de no abandonar la curiosidad. Sin embargo, la idea de lo obligatorio me sigue causando cierto escozor. Así que prefiero pensar que, quizá algún día, cuando Divúlgala llegue a la persona correcta, le abrirá una puerta que le permita llegar verdaderamente lejos mientras los demás, como yo, nos conformemos con atisbar esos caminos.

Jorge Alberto Gudiño Hernández https://www.sinembargo.mx/author/jorgealberto Jorge Alberto Gudiño Hernández es escritor. Recientemente ha publicado la serie policiaca del excomandante Zuzunaga: “Tus dos muertos”, “Siete son tus razones” y “La velocidad de tu sombra”. Estas novelas se suman a “Los trenes nunca van hacia el este”, “Con amor, tu hija”, “Instrucciones para mudar un pueblo” y “Justo después del miedo”.