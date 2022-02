El musical Siete veces adiós prepara su estreno de la mano de Alan Estrada

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- Siete veces adiós es un musical original de Jannette Chao, Vince Miranda, Salvador Suárez y Alan Estrada, este último también se encarga de la dirección de la puesta en escena, que se estrenará el próximo 18 de marzo en el Nuevo Teatro Ramiro Jiménez con las actuaciones de Fernanda Castillo, Gustavo Egelhaaf y César Enríquez como protagonistas de la historia.

Alan Estrada explicó que la idea se le ocurrió a él y desarrolló la historia junto a Salvador Suárez, mientras que Jannette Chao y Vince Miranda crearon las canciones, lo que convierte a este musical en uno cien por ciento original y mexicano, “no es un musical de rokola, tanto la historia como las canciones son originales”.

“Todo comenzó hace tres años, yo creo mucho más, en la cabeza de Alan y dio la coincidencia que nos juntamos 4 personas, en realidad 3 que teníamos el corazón roto en ese momento, uno que no, y comenzamos a crear canciones con una consigna, Alan siempre ha tenido mucha claridad y la consigna era hacer canciones […] que se alejaran un poquito del formato tradicional del teatro, no porque haya algo malo con eso sino porque buscábamos canciones que pudieras escuchar en la radio y te identificaras con ellas independientemente de que conocieras o no la historia del musical”, contó Jannette Chao.

Este musical cuenta con 11 canciones de las que Jannette explicó son pop, cantables y amables, aunque la letra se puede relacionar muy bien con la historia, también se pueden escuchar sin la obra. “Son canciones que se hicieron como universos separados que acompañan y que pintan a la historia pero que no están cantando la historia, entonces es importante que vayan al teatro a conocer la historia que crearon estos dos señores [Estrada y Suárez] pero también las canciones viven por sí solas”, acotó Chao.

UN MUSICAL ATÍPICO

“Los protagonistas de la historia no cantan en esta obra, tenemos una banda y un elenco que está todo el tiempo arriba del escenario y que forman el soundtrack de esta historia que queremos contar, pero los protagonistas nunca toman la voz cantada para contar su historia y esto nació así, desde el proyecto que creé en mi cabeza por muchas razones”, compartió Alan Estrada, incluso señaló que han tenido horas de discusión acerca de si la obra es o no es un musical, sin embargo, la música forma parte de la columna vertebral de cómo quieren contar este relato.

Vince Miranda, quien se encuentra a cargo de la dirección vocal, apuntó que están preparando un lado B con canciones de la obra pero en una versión distinta y algunas cantadas por ellos, sus creadores, con lo que buscan entrar a una nueva etapa para generar nuevas versiones de toda la música de Siete veces adiós.

¿DE QUÉ TRATA SIETE VECES ADIÓS?

“Es una historia de una pareja que está viviendo la famosa crisis de los 7 años, creo que en muchas historias de amor siempre vemos cuando la pareja se conoce y todo son chispas y colores pero rara vez se cuenta la historia de las parejas que ya llevan tiempo juntos y probablemente ya están cansados uno del otro, entonces es una pareja que está viviendo esta crisis de los 7 años y que está tratando de reconectar y de salvar su relación”, explicó Alan Estrada.

Salvador Suárez destacó que esta historia es un musical hecho con el corazón roto y que de cierta forma se sigue escribiendo todavía, ya que al ser un proyecto nuevo representa una gran oportunidad, esto porque no están montando nada ni siguiendo la línea que alguien ya marcó.

ELLA Y ÉL

Fernanda Castillo y Gustavo Egelhaaf interpretan a la pareja protagónica que no tienen nombres en la historia, son “Ella” y “Él”, la actriz mencionó sentirse muy emocionada y orgullosa de participar en Siete veces adiós.

“No me puedo sentir más que afortunada de ser parte y me hayan invitado a contar la historia con ustedes, de ser parte de este equipo de talentosas personas, jóvenes y contemporáneos, para contar una historia en la que creo que me parece necesaria, interesante, original y auténtica, que me mueve un montón y me conmueve todos los días al estar ensayando”, aseguró Fernanda Castillo.