Los chefs JoséRa Castillo y Betty Vázquez anuncian su salida de MasterChef

Ambos cocineros dieron a conocer su salida del popular programa de TV Azteca a través de sus cuentas de Instagram, agradeciendo a la producción y a la audiencia por su apoyo a través de los años.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- Los chefs Betty Vázquez y José Ramón Castillo, conductores de “MasterChef México“, han anunciado su salida del programa de TV Azteca.

Ambos chefs dieron a conocer la noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde extendieron un mensaje de despedida y agradecimiento ante su participación como jurado del internacional programa de cocina.

“Agradezco la oportunidad de conocer y ser parte de una gran empresa por 8 años, hoy por motivos personales, me despido agradeciendo sus gentilezas, su apoyo y la oportunidad de crecimiento y proyección”, escribió la Chef Betty en un correo electrónico.

Aseguró que su trabajo fue con respeto aún a pesar de las situaciones difíciles que vivió durante “años de trabajo” y 11 temporadas de “MasterChef”, agregando que se retira con sastisfacción de cumplir su labor y con tranquilidad por haber dado lo mejor de ella.

Además, agradeció a Jacqueline L’Hoist, directora de la primera Unidad de Género en medios de comunicación en América Latina para TV Azteca, por “haber sido siempre fraterna escucha” ante su posición de dignidad personal y de la televisora.

Por su parte, el Che JoseRa agradeció al público que lo apoyó durante su participación en el programa, en el cual se sintió orgulloso de forma parte.

“Tras no recibir noticias sobre la nueva temporada, calendario o planeación, me vi con la obligación de decir adiós a ‘MasterChef México’. Me llevo grandes aprendizajes y amigos. Fue un buen camino y agradezco el apoyo de los televidentes, así como a TV Azteca“, expresó.

La Chef Betty Vázquez fue de las conductoras originales de “MasterChef”, cuando arrancó sus transmisiones en 2015, en compañía del Chef Benito Molina (quien dejó el programa en 2019) y el Chef Adrián Herrera (quien salió en 2021).

Al mismo tiempo, el Chef José Ramón aparecía inicialmente como invitado debido a su especialidad en chocolatería y repostería; sin embargo, sus apariciones se hicieron cada vez más recurrentes hata que en 2019 se unió oficialmente al grupo del jurado del programa.