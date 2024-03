ENTREVISTA ¬ El Auditor sirve a élites; esfumó las pesquisas de corrupción: Buchahin

En su más reciente libro, La Casa Sucia, Muna Dora Buchahin, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE), expone la red de corrupción presente en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), institución que, señaló en entrevista con SinEmbargo, “está en una degradación moral absoluta”.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- “Todos los responsables de la ‘Estafa maestra’ o la mayor parte, están libres y los pobres, creo que son dos o tres, yo les llamo medio chivos expiatorios, están en la cárcel, pero la realidad es esa”, denunció Muna Dora Buchahin, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE), quien en su más reciente libro, titulado La Casa Sucia, expone la red de corrupción presente en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con la llegada del actual auditor David Colmenares.

“Algo importante, al menos de este libro, es, uno, visibilizar estas redes, que entendí muy bien de la llegada de ese grupo de poder a la Auditoría Superior de la Federación, el cual el titular (David Colmenares) es un títere y atrás está este grupo de poder que venía de (la Secretaría de) Hacienda”, detalló la experta.

Muna Dora Buchahin, quien se desempeñó como directora general de auditorías forenses hasta junio de 2018, expuso un desmantelamiento de la Auditoría Superior en la actual gestión de Colmenares, quien llegó a su puesto gracias al respaldo del PRI y PAN, e incluso señaló con el respaldo de Morena.

Buchahin explicó que la ASF tiene un campo muy amplio para trabajar el combate a la corrupción, pero no lo hace, debido a que existen intereses de grupos específicos que están detrás de esta dependencia, y que han servido para desestimar, e incluso, limpiar los casos más graves de corrupción.

“Llegan [quienes están a cargo de la ASF] a limpiar todos los procedimientos y los que están inclusive vigentes, que de años anteriores de cinco años para atrás aprovechan a limpiarlos, o sea, millones de pesos que han limpiado y obviamente a cambio de negocios”, explicó Buchahin.

“¿Por qué han permanecido ahí siete largos años? La respuesta es muy simple, han permanecido porque la Comisión de Vigilancia que la tiene el partido del PRI está muy contento y muy feliz porque negocian, intercambian prebendas, dicen a quién auditar y a quién no y fíjense a quienes han auditado, no hay resultados, y no solamente no hay resultados, que sería lo de menos, han limpiado la historia de todos ellos”, sostuvo.

“No solamente el dinero que ya no se pudo hacer que llegara, sino la limpieza de evidencias y los hechos que han permitido que esta auditoría siga como está, puede haber miles de señalamientos, miles de denuncias y la pregunta que yo me hago es por qué ninguna autoridad Anticorrupción, ninguna Fiscalía, los propios diputados de todos los partidos se queda todo como en gritos y tratando de hacer como si fuera un escándalo cuando el fondo es gravísimo, miles de millones de millones”, enfatizó.

Ante la pregunta de que si el caso de Aurelio Nuño, extitular de la Secretaría de Educación Pública, quien presuntamente estaría implicado en el caso de la estafa maestra pese a lo cual podría obtener una diputación plurinominal, serviría como ejemplo de los intereses y la protección que existen al interior de la ASF, Muna Dora indicó que sí.

“En el libro se habla como el Oficial Mayor decía ‘¿Van a auditar también la oficina de Presidencia, vas a auditar a Nuño?’, O sea, ¿qué pasa? Porque aparece y luego nos damos cuenta que llega a Educación Pública, nos damos cuenta que las universidades están vinculadas, está vinculado todo. Antes de que saliera de la auditoría, había una auditoría específica para lo que es educación en gastos de comunicación social, gastos millonarios que se hicieron en diciembre, era parte de lo mismo que tampoco se revisaron”, recordó.

Al exponer los casos de Aurelio Nuño, Rosario Robles y Emilio Lozoya, estos dos últimos que se cayeron pese a las pruebas en su contra, Buchahin enfatizó que “prevalece la situación política, las negociaciones por debajo del agua y sí es muy frustrante ver que eso suceda “, sostuvo.

“Es muy claro, no solamente quedan libres, sino quedan impunes y todo el manejo, todo lo que se hizo”, agregó la experta, quien afirmó que “de que se dio un desvío de recursos, se dio, de que hubo redes de corrupción, hubo, de que siguen, siguen, y siguen no solamente mayormente imbrincadas, porque se sienten protegidas, si con todo esto no pasó nada y luego los ves que saltan de un partido a otro, pues es bien difícil, es casi imposible”, dijo.

“Entonces, son triangulaciones, son modelos, son modus operandi y hay mucho dinero de por medio, por eso también todos los responsables de la estafa maestra o la mayor parte, pues están libres y los pobres, creo que son dos o tres, yo les llamo medio chivos expiatorios, están en la cárcel, pero la realidad es esa, es una triste realidad”, añadió Buchahin.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez