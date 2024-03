ENTREVISTA ¬ Experto vincula redes de bots de Xóchitl con Taboada y Massive Caller

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- Julián Macías Tovar, activista contra la desinformación digital y fundador de Pandemia Digital, quien desnudó las fábricas de trollcenters contratadas por Xóchitl Gálvez Ruiz para atacar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata del oficialismo a la presidencia de la República, vinculó a Santiago Taboada, abanderado del PRIAN en la Ciudad de México y a la encuestadora Massive Caller de participar en estos ataques.

En entrevista con “Los Periodistas”, el analista detalló que Massive Caller, propiedad del expanista Carlos Campos Riojas y que coloca a Xóchitl Gálvez a 6.9 puntos de distancia de Claudia Sheinbaum, ha sido contratada en otros procesos electorales en América Latina con el objetivo de generar una falsa imagen de los políticos de derecha.

“El tema de las encuestas falsas, hay una empresa llamada Massive Caller que es propietaria de un militante del PAN que no solamente están replicando el trollcenter diciendo que es muy ajustada la encuesta entre Xóchitl y Claudia, sino que nos apunta a que esta misma empresa ha sido contratada en cada una de las elecciones que ha habido en América Latina, el último en Guatemala donde le daba el triunfo a Zury Ríos que quedó en sexto y no solamente eso, sino que el que terminó ganando con el 60 por ciento de los votos no aparecía en las encuestas. Nos podemos ir a Colombia donde ocurrirá lo mismo, en Argentina le daba una victoria clara a (Mauricio) Macri, en Brasil una victoria claro a (Jair) Bolsonaro, al final siempre vez que son encuestas favorecidas a políticos que son elegidos a esta red internacional y que están asociados”.