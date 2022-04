AMLO celebra que CFE podrá producir en todas sus plantas y despachar 55% de energía

AMLO aseveró que en los puntos que contempla la Ley se declara como ilegal el autoabasto, eliminando a todas aquellas sociedades que evitaban hacer el pago al Estado por el consumo de energía y los subsidios.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que con la declaratoria constitucional de la Ley de la Industria Eléctrica, hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se logrará que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) despache el 55 por ciento de la energía.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo afirmó que con esta medida se logra establecer el propósito de fortalecer a la paraestatal.

“Esa Ley que se elevó a rango constitucional, con los artículos de esa Ley, que los vamos a dar a conocer aquí, ya la CFE puede poner a producir todas sus plantas, que no podía hacerlo, y puede ya despachar energía, pasar de 38 por ciento al 55 por ciento”, declaró el mandatario desde Palacio Nacional en la “mañanera”.

Asimismo, aseguró que de las 200 plantas hidroeléctricas que estaban habilitadas por la Comisión, el 70 por ciento no podían usarse, en las cuales están incluidas Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, en Nayarit, operando por debajo de su capacidad para beneficiar a empresas privadas.

Y en este aspecto cuestionó para qué eran subutilizadas las tres hidroeléctricas de Nayarit. “Entonces, ¿para qué las hicieron? Pues la hicieron para robarse el dinero en la construcción de las obras, aunque parezca increíble”, agregó.

“De 200 plantas que generan energía eléctrica, no se podían utilizar alrededor del 70 por ciento, no podían utilizarse y ahora se van a poder utilizar todas las plantas, todas las hidroeléctricas”, afirmó.

AMLO aseveró que en los puntos que contempla la Ley se declara como ilegal el autoabasto, eliminando a todas aquellas sociedades que evitaban hacer el pago al Estado por el consumo de energía y los subsidios.

“¿A qué quiero llegar? A que aún cuando ya es ilegal y hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema porque yo tengo que aplicar la Ley porque si no me convierto en cómplice, ya hay un marco legal, no es que yo presente las denuncias penales a estas empresas, que no son muchas, las más importantes deben ser 10, 20, la mayoría extranjeras”, señaló.

Y expresó que ojalá los relacionados en esta situación comiencen a hablar con sus abogados lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se comprenda que el mecanismo de autoabasto es un fraude y una especie de mercado clandestino.

AMLO aseguró que no puede hacerse de “la vista gorda”, pero no busca que lo primero sean las demandas penales, sino que desea entablar diálogo luego de terminar de analizar a quienes violan la legalidad.

También aseveró que se buscará realizar un proceso de transición que no perjudique a las mexicanas y los mexicanos, protegiendo a la CFE a la par que se otorgan opciones a quienes ya sea de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la Ley.

“Decirle al pueblo de México que se logró el propósito de proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz y también estoy muy contento porque se nacionalizó el litio, que es un mineral estratégico”, finalizó el Presidente.