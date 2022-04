Misión Ax-1, la primera totalmente privada en llegar a EEI, alista su vuelta a Tierra

Miami, 20 abr (EFE).- La histórica misión Ax-1, la primera completamente privada en llegar a la Estación Espacial Internacional (EEI), se despidió este martes de los astronautas que la acompañaron durante más de una semana y alista su regreso a la Tierra, para el que no hay fecha definida hasta que no mejoren las “condiciones climáticas”.

La firma agregó que junto a la NASA y SpaceX se hallan “evaluando la próxima mejor oportunidad para el regreso de Ax-1” y de sus cuatro tripulantes.

De haber iniciado el desacoplamiento sobre las 10 de la noche de hoy, hora del este estadounidense (02:00 GMT del miércoles), la tripulación de esta misión, encabezada por el hispano-estadounidense Michael López-Alegría, hubiera alcanzado las aguas del Atlántico a las 3:24 de la tarde del miércoles.

Due to unfavorable weather conditions, we are waving off tonight's undocking of the #Ax1 mission from @Space_Station . The integrated Axiom Space, @NASA and @SpaceX teams are assessing the next best opportunity for the return of Ax-1, the first all-private mission to the ISS.

Además de López-Alegría, la Ax-1 está compuesta también por el estadounidense Larry Connor, el canadiense Mark Pathy y el israelí Eytan Stibbe, tres ricos empresarios que, de acuerdo a medios estadounidenses, cada uno pagó 55 millones de dólares para ser parte de esta misión.

Todos ellos fueron homenajeados hoy en una ceremonia transmitida por la NASA, en la que el comandante Tom Marshburn de esta agencia espacial y los otros seis ingenieros de vuelo que conforman la Expedición 67 de la EEI agradecieron la estadía de los cuatro astronautas de la Ax-1.

En una conversación con la sala de control, Marshburn tomó el micrófono para reconocer la contribución que los cuatro astronautas han hecho a los vuelos espaciales tripulados.

ICYMI: #Ax1 crew shares their gratitude as the historic first all-private mission to the @Space_Station prepares to return home.

“Unique certainly, magnificent and to some degree humbling, but more than anything very rewarding.” @CommanderMLAhttps://t.co/BF1nmqZTeI pic.twitter.com/vqUaApezWi

