Intereses de partidos dominan al Senado y ponen en vilo al Instituto de Transparencia

Durante 20 días, ninguna dependencia pública ha sido obligada a publicar información aceptada por el solicitante. El choque partidista en el Senado ha paralizado la designación de los tres comisionados pendientes del INAI. Será la Suprema Corte la que defina el destino del órgano si la Ministra Loretta Ortiz decide atraer la controversia constitucional interpuesta por el instituto.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).– Un pendiente legislativo desde hace un año, que escaló a conflicto político entre los bloques partidistas, tiene en riesgo el derecho al acceso a la información y protección de datos personales de la ciudadanía. Si el Senado no acuerda designar a los comisionados del INAI pendientes en la última semana de abril cuando terminan las sesiones ordinarias, organizaciones civiles prevén que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) pueda atraer el caso por la controversia constitucional presentada. El Senador Ricardo Monreal también estima ese camino.

En febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador vetó a los dos comisionados designados, Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, por surgir de una cuota partidista entre el Senador Monreal y Acción Nacional (PAN). Esta vez la oposición propuso elegirlos entre los primeros cinco hombres y cinco mujeres mejor calificados durante sus exposiciones ante las comisiones unidas e incluso tomó la tribuna para presionar. Morena, sin contar al presidente de la Jucopo Monreal, propuso hacerlo por tómbola para evitar que el PAN elija a “incondicionales”, si se incluye a los más de 70 nombramientos de otros órganos.

Pero, luego de entregar la medalla “Belisario Domínguez” ayer y tener que develar la placa de Benito Juárez, para hacerlo sólo tienen dos sesiones más hasta el miércoles 26 de abril, ya que en la Comisión Permanente que inicia en mayo no se pueden realizar nombramientos de organismos públicos, y para convocar a un periodo extraordinario se requiere de una mayoría calificada con la que ni la oposición ni el oficialismo cuentan por sí mismos.

“La posición del Gobierno (Morena tiene mayoría relativa en el Senado) es no negociar nada con la oposición, ha sido muy claro sobre no tomar acuerdos por cuotas partidistas. Pero en el caso del INAI además no es un órgano que la 4T considere un punto nodal de la democracia”, dijo Adriana Báez, analista de Buró Parlamentario.

Sobre la posibilidad de que no se llame a un periodo extraordinaria y la SCJN atraiga la controversia constitucional (280/2023) interpuesta por el INAI el 27 de marzo, Marcia Checa del colectivo Designaciones comentó que “preocupa porque a la Ministra a la que se le turnó el tema es Loretta Ortiz y, desde que fue nominada la primera vez, hubo cuestionamientos por su cercanía al partido en el Gobierno”. La otra solicitud del INAI a la Corte es que los dejen sesionar con solo cuatro comisionados y el Consejo Consultivo tramitó un incidente por incumplimiento judicial del Senado.

Por su parte, el Senador Ricardo Monreal circuló un documento entre legisladores donde les advirtió que “resulta altamente probable” que la Suprema Corte acelere en la resolución de la controversia constitucional e incluso “conceda” sesionar válidamente con menos de cinco comisionados, en lo que se resuelve ese procedimiento.

Desde el 10 de abril en que los comisionados regresaron de vacaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene cuatro comisionados. El pleno no puede sesionar al no contar con el quórum legal para hacerlo (al menos cinco de los siete comisionados, según artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia), debido a que el Senado no ha designado a tres de sus integrantes; dos de ellos, desde hace un año y el otro pendiente desde este mes.

Al no poder sesionar, la ciudadanía aún puede hacer solicitudes de información a partidos políticos, dependencias, sindicatos y demás sujetos obligados. Pero quedan pendientes de resolver 515 recursos de revisión en promedio a la semana porque, a criterio del solicitante, la información no se resolvió bien, atraer más recursos de revisión, emitir recomendaciones a los sujetos obligados sobre la información que deben publicar y, sobre todo, interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ante decisiones que buscan limitar el acceso a la información.

De acuerdo con Marcia Checa del colectivo Designaciones, las intenciones públicas del Gobierno federal contra el INAI desde al menos 2021 son acciones que atentan contra la transparencia, herramienta que le permite a los ciudadanos saber qué hace el Gobierno, las decisiones que toma y el uso que le da a los recursos y recordó que el derecho al acceso a la información viene de una lucha ciudadana que buscó tener un andamiaje que garantice el cumplimiento de ese derecho.

“Vía la omisión para las designaciones para integrar el pleno, se debilita a una institución que nos parece clave para la apertura gubernamental, para saber de casos de corrupción, de violaciones a los derechos humanos. La labor del INAI permite hacer debate y escrutinio público sobre lo que hacen las autoridades”, dijo.

FALTA DE ACUERDO LEGISLATIVO

La bancada de Acción Nacional encabezada por el Senador Julen Rementería tomó la tribuna de la Cámara Alta para presionar a Morena y votar las designaciones el martes, cuando por la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al INAI como un “cero a la izquierda” y sugirió transferir sus funciones a la Auditoría Superior de la Federación (órgano fiscalizador) o a la Fiscalía Anticorrupción (de la FGR). Para eso, matizó Buró Parlamentario, se requeriría una reforma constitucional y con ello una mayoría calificada que el partido guinda no tiene.

A la par de que la bancada panista y morenista en el Senado intercambiaban responsabilidades, el Secretario de Gobernación (Segob) Adán Augusto López tuiteó que el INAI es un “lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia, es un gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación”. Ante ello, la Comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, lo invitó a dialogar sobre las funciones del instituto.

Ayer, cuando el Secretario Adán Augusto López arribó a la sede alterna del Senado para la entrega de la medalla Belisario Domínguez, las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez le pidieron desahogar el pendiente en el tema.

“El PAN listo”, decía la lona que colocaron en la tribuna el 18 de abril. Al terminar la protesta, el Senador Julen Rementería y el Senador Ricardo Monreal se sentaron en el patio del recinto para intentar alcanzar un acuerdo estos días, platicó en entrevista el legislador panista e integrante de la Jucopo, a la cual se le turnó el dictamen de candidatos desde marzo del 2022.

Explicó que en Comisiones Unidas se le dio un orden a las propuestas de aspirantes (hombres y mujeres) con base en sus altos puntajes, por lo que sugieren que de los primeros diez mejor evaluados “nosotros podríamos jalar con cualquiera de ellos, con los que Morena quisiera”. Incluso, dijo, también accederían a la tómbola. Pero, se sinceró, “para ser honestos, veo el acuerdo un poco complicado. Pareciera que dentro de Morena están dispuestos a no aprobar nada”.

Entre quienes sostenían la lona era la Senadora Xóchitl Gálvez, de la Comisión de Transparencia que turnó hace un año el dictamen de candidatos a la Jucopo, donde hay siete mujeres y seis hombres con sus respectivas calificaciones. Vía telefónica dijo que ahora se nombren a los que sacaron las más altas calificaciones para evitar cuotas partidistas, como ocurrió en febrero con el pacto entre el Senador Ricardo Monreal y el PAN que derivó en el veto por el Ejecutivo a los dos comisionados seleccionados: Ana Yadira Alarcón Márquez (señalada de panista) y Rafael Luna Alviso (señalado de monrealista).

“Los vetó y podríamos haber vuelto a nombrar al menos a un comisionado hombre, porque ahí no hay amparo como sí hay en el caso de la mujer, la mujer no la podemos nombrar porque esa quinteta está ante un amparo en la Corte. Entonces, lo que falta es voluntad política, parece un capricho de Morena y quienes estamos pagando somos los ciudadanos”, afirmó Gálvez. “Nombremos al número uno de cada lista, vámonos por talento, sí estuvo muy sospechoso que se nombrara al 47 del 48 (Rafael Luna)”.

Como respuesta a la toma de tribuna, el presidente de la Mesa Directiva del Senado y morenista, Alejandro Armenta, suspendió la sesión. A la prensa dijo su postura sobre el INAI: “El argumento de que les falte algún miembro no les limita que den respuesta a los temas técnicos”, dijo según el reglamento para organismos públicos.

El Senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, dijo a la prensa –mientras los panistas se manifestaban en la tribuna– que de manera personal estaba dispuesto a votar los nombramientos de comisionados del INAI el martes, pero “tiene una mayoría” que no piensa así, esto es, la postura de sus compañeros de bancada de hacerlo en tómbola hasta que en bloque se designen las 76 designaciones en pausa.

A su vez, el grupo parlamentario de Morena dio una rueda de prensa ante “el show” de Acción Nacional. El Senador morenista César Cravioto dijo que el Senador panista Julen Rementería “quiso que se nombrara a una militante del PAN como comisionada del INAI”, en referencia a Ana Yadira Alarcón Márquez, pero omitió mencionar que el Senador Ricardo Monreal designó a su cercano, Rafael Luna Alviso, también vetado.

“Si tuvieran mucha prisa hay una propuesta concreta que le hace el grupo parlamentario de Morena: saquemos todos los nombramientos rezagados en este Senado de la República, los mejor calificados y, si no hay acuerdo, vámonos a la insaculación (tómbola) como lo hicieron en la Cámara de Diputados, pero eso no lo van a querer porque el señor Rementería quiere a sus incondicionales”, aseguró Cravioto.

En tanto, el Senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda acudió al Tribunal Electoral (TEPJF) para presentar un juicio ciudadano de protección de derechos políticos por “el impedimento” del que los senadores está siendo sujeto para votar por los comisionados del INAI, y planteó –al igual que el PAN– la propuesta de elegirlos entre los mejores evaluados.

“Por capricho de la mayoría, por la cerrazón e ignorancia manifiesta del Presidente de la República, se está obstaculizando el ejercicio de nuestros derechos políticos”, dijo el emecista y abundó en que están en el bloque de contención para presionar a Morena.

La organización civil Designaciones ha estado documentando qué designaciones tiene pendiente la Cámara Alta, incluyendo en el INAI. Para esta asociación, son los senadores de Morena los que tienen “poca prisa” y “desinterés” por cumplir con su obligación legislativa.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.