Enkoll: Morena en 53%; PAN 21, PRI 12, MC 5. Sheinbaum o Ebrard arrollarían a Colosio

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- Una encuesta realizada por Enkoll reveló que Morena encabeza las preferencias electorales rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Además, la agencia dedicada a la investigación en opinión pública y estudios de mercado mostró que los precandidatos del oficialismo, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, podrían dejar atrás a Luis Donaldo Colosio Riojas, perfilado por el partido Movimiento Ciudadano (MC) como su candidato presidencial.

Bajo el cuestionamiento “Si las elecciones para Presidente de la República fueran el día de hoy, me podría decir por favor, ¿por qué partido votaría para la elección presidencial de 2024?”, en la preferencia efectiva la mayoría de los encuestados eligió a Morena con el 53 por ciento, seguido por el Partido Acción Nacional, con el 21 por ciento; y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con un 12 por ciento.

Las cifras más bajas fueron obtenidas por Movimiento Ciudadano (cinco por ciento); el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el tres por ciento; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el tres por ciento; Partido del Trabajo, con el dos por ciento; mientras que el uno por ciento optó por otros partidos aunque no especificó cuáles.

La encuesta también reveló que el porcentaje de las preferencias electorales del partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador subió en junio de 2022 (53 por ciento) comparado con la cifra de marzo, cuando fue de 45 por ciento de la intención del voto, mientras que en septiembre Morena obtuvo un 50 por ciento. En tanto, la preferencia efectiva para el PAN bajó de 25 por ciento en marzo de 2022 a 21 por ciento en junio.

En cuanto a las preferencias sobre los posibles candidatos para dichas elecciones, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es la candidata favorita de Morena, con el 46 por ciento de las preferencias, seguida por el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, con el 37 por ciento; le sigue el Senador Ricardo Monreal Ávila, con el 12 por ciento, y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el cinco por ciento.

La agencia también preguntó: “Si el día de hoy fueran las elecciones para Presidente de la República, ¿por cuál de los siguientes candidatos, coaliciones o partidos votaría usted?”. El 59 por ciento dijo que por Claudia Sheinbaum dentro de la alianza Morena, PVEM y PT; el 23 por ciento eligió a Luis Donaldo Colosio de MC; y el 18 por ciento se inclinó por Ricardo Anaya Cortés en la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD).

Por otro lado, la encuesta de Enkoll también dio a conocer que si Marcelo Ebrard estuviera en la voleta como candidato presidencial de Morena, PT y PVEM, el 52 por ciento manifestó que votaría por él; seguido del 28 por ciento que elegiría a Luis Donaldo Colosio, y el 20 por ciento votaría por Ricardo Anaya.

Las mil 622 entrevistas efectivas se llevaron a cabo del 15 al 18 de junio 2022, a hombres y mujeres de 18 años y más, con credencial de elector vigente. Con un esquema de muestreo probabilístico polietápico, los resultados de esta encuesta tienen un margen de error del +/-2.45 por ciento con un nivel de confianza del 95 por ciento en los principales indicadores.