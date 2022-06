Petro lanza un reto: “Le propongo a América Latina integrarnos más decididamente”

Por Astrid Suárez y Regina García Cano

BOGOTÁ (AP).— Colombia giró hacia la izquierda por primera vez en su historia al elegir al exrebelde y actual Senador Gustavo Petro como su nuevo Presidente, en una segunda vuelta electoral que mostró el descontento hacia la clase política tradicional en medio de un aumento de la desigualdad, los precios de los productos básicos y la violencia.

En una jornada en la que también se eligió a la líder social Francia Márquez como su Vicepresidenta, la primera mujer afrodescendiente en ocupar el cargo, Petro se impuso al impredecible magnate de bienes raíces Rodolfo Hernández, y de inmediato tendió la mano a sus opositores y críticos para intentar unir a una Colombia de varios rostros e intereses.

Cuando subió al escenario tras la victoria, ni el mismo Petro podía creer que fuera el Presidente, aunque dijo haber soñado con ese momento. La tercera fue la vencida, perdió en 2010, cuando no tenía posibilidades reales, y en 2018 contra el saliente mandatario conservador Iván Duque en el balotaje.

Su triunfo, sin embargo, no fue holgado. Según los resultados preliminares, obtuvo el 50.4 por ciento de los votos, suficientes para vencer en el balotaje a Hernández, que logró el 47 por ciento de los sufragios. El resultado anticipa que gobernará con la presión de la oposición, además de que no tendrá mayoría en el Congreso.

En su primer discurso le habló a esa otra mitad de Colombia que no votó por él y propuso un “gran diálogo nacional” que incluya a sus más férreos opositores para lograr consensos que le permitan hacer las ambiciosas reformas que prometió en campaña y que incluyen buscar una millonaria reforma fiscal para financiar programas sociales como educación superior gratuita y subsidios para madres cabezas de hogar.

“El triunfo que Petro muestra que la estrategia de miedo, de odio y de estigmatización hacia la izquierda ya no funciona en Colombia como política para ganar votantes”, dijo a The Associated Press Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group.