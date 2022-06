Warner Bros. ya no contemplaría a Ezra Miller para proyectos futuros: Deadline

Después de los problemas con la justicia que ha tenido el actor de la próxima película de DC, The Flash, Warner Bros. decidió no continúar trabajando con Miller en futuros proyectos.

MADRID, 20 de junio (EuropaPress).- Ezra Miller lleva meses siendo noticia tras protagonizar diversos altercados y sucesos que le han acarreado serios problemas con la justicia. Además de haber sido arrestado en dos ocasiones en Hawái, recientemente el intérprete fue denunciado por manipular y drogar a una menor de edad. Parece que, tras las últimas polémicas, la paciencia de los directivos de Warner Bros. se ha agotado y habrían tomado la decisión de despedir al intérprete, que aún no ha sido localizado por las autoridades judiciales.

Según Deadline, el estudio “probablemente no mantendrá a Miller en el papel de The Flash en futuras películas de DC, incluso si no salen más acusaciones a la luz”. De esta manera, todo apunta a que dará vida por última vez al superhéroe en The Flash, cinta que llegará a los cines el 23 de junio de 2023.

“Esto significaría reemplazarlo en el futuro, pero todavía hay una inversión de 200 millones de dólares en juego con la primera película”, añade la publicación.

La de Miller se trata de la primera crisis a la que hace frente David Zaslav, que fue nombrado CEO de Warner Bros. Discovery el pasado mes de abril. “No hay victoria en todo esto para Warner Bros. Este es un problema que ha heredado Zaslav. La esperanza es que el escándalo se mantenga en un nivel bajo antes de que se estrene la película, y esperamos que ocurra lo mejor”, reveló una fuente a Deadline.

Warner Bros. Discovery ha estado haciendo grandes cambios con la intención de relanzar la marca DC para competir con Marvel Studios. Algunas decisiones que ha tomado el estudio es la cancelación de Wonder Twins de HBO Max y la confirmación de la secuela de Joker. Las noticias sobre Ezra Miller sin duda entorpecen los planes de Warner Bros. y, según Screen Rant, es posible que la compañía tome alguna decisión drástica respecto al futuro de la película The Flash.

Además de The Flash, Ezra Miller tiene pendiente de estreno la película Dalí Land, largometraje de Mary Harron en el que dará vida al joven Salvador Dalí y compartirá planos con Ben Kingsley.

