“Ley de EU lo protege”: AMLO no podrá demandar a abogado de García Luna; alista carta

Cuando se realizaba el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, el mandatario acusó al abogado de “falsario y chueco” y afirmó en su momento que lo demandaría.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que le mandará una carta a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, en vez de demandarlo por difamación y daño moral, ya que un equipo legal concluyó que no puede proceder porque las leyes de Estados Unidos lo protegen.

“Estoy haciendo una carta al abogado de García Luna, se las voy a dar a conocer creo que la próxima semana porque se la voy a enviar. Resulta que hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes, goza de impunidad y no se puede, no procede una denuncia en contra de él”, informó.

“No se les puede acusar por difamación y daño moral. Entonces sí le estoy mandando una carta, que la voy a hacer pública, para explicar eso que también es al mismo tiempo una protesta porque no es posible que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador, o goce de impunidad”, agregó.

El mandatario explicó que las leyes en Estados Unidos protegen a las y los abogados, de tal forma que no se les puede acusar de difamación o daño moral, porque es parte de su trabajo defender a su acusado, sin embargo, confirmó que le mandará una carta como forma de protesta por las “calumnias” que dijo en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York y que de impunidad.

El pasado 14 de febrero, durante el juicio del ahora condenado por narcotráfico García Luna, César de Castro quiso guiar a Jesús “El Rey” Zambada para que revelara presuntos sobornos del actual Presidente mexicano, pero fue atajado por el Juez Brian Cogan.

El abogado César de Castro quería que “El Rey” Zambada confirmara que había dado siete millones de dólares a Gabriel Regino para una supuesta campaña de López Obrador para competir contra Vicente Fox.

El testigo respondió que “no”, pero De Castro insistió en el tema, señalando que el soborno se habría hecho a través de Regino, cuando Andrés Manuel López Obrador “competía con Fox”, expuso el abogado.

“Según era para una campaña, pero no de López Obrador”, dijo “El Rey”, quien reclamó al abogado de García Luna que quisiera decir algo que no había dicho.

Al día siguiente, es decir, el pasado 15 de febrero, el Presidente anunció que demandaría al abogado del Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, declarado culpable de nexos con el narcotráfico y preso en Estados Unidos.

“Ya estoy recabando información. Sí voy a presentar demanda en contra del abogado de García Luna. […] Buscan involucraros a nosotros para cuando menos lograr lo que siempre ha deseado la mafia del poder”, aseguró.

“Lo de ayer [14 de febrero] es una muestra clara, el quererme involucrar este abogado falsario, calumniador, chueco. Resultó más derecho Zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política financiera de cuello blanco que imperó en el país”, sostuvo.

Por su parte, el pasado 11 de marzo, César de Castro respondió en una entrevista exclusiva con CNN sobre la amenaza de demanda del Ejecutivo mexicano.

“Diría que revisé la transcripción e hice mi trabajo, hice lo que se me exige como abogado defensor. Y, como dije antes, miré el bosque para ver los árboles. Yo creo que tumbamos los testigos cooperantes que presentó el Gobierno de Estados Unidos y establecimos que no son testigos creíbles. Respetamos el veredicto del jurado, pero no estamos de acuerdo en la credibilidad de estos testigos”, dijo para el medio internacional.

“Creo que si el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] mirara nuestros contrainterrogatorios de todos los testigos, incluyendo el de ‘El Rey’ Zambada, vería que hicimos un gran trabajo desacreditando a un individuo que aparentemente afirma haber estado relacionado con él de alguna manera, respondió el abogado”, aseguró.