La ONU exige a México protección a autoridades que investigan las desapariciones

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha exhortado al Gobierno mexicano a darle protección a autoridades de seguridad que desempeñan su labor de investigar desapariciones en el país.

Ante el reporte de un ataque a funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, así como a policías municipales de Tlajomulco durante trabajos de búsqueda, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada hizo un reiterado llamado al Gobierno federal a adoptar medidas urgentes ante dicha situación.

#Mexico: UN #CED condemns the attack on personnel of the State Attorney General's Office & the municipal police of Tlajomulco, Jalisco in central-western Mexico, which killed six people & injured at least 12 others, inc. government officials & civilians.https://t.co/jjq9pVJxsL pic.twitter.com/rkarDluj6f

— UN Treaty Bodies (@UNTreatyBodies) July 20, 2023