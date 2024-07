CLOSE UP ¬ Altagracia Gómez: familia enriquecida en tiempos de Salinas se cuela en 4T

La joven Altagracia Gómez tenía un perfil muy bajo fuera del círculo empresarial hasta que entró como asesora económica al equipo de campaña de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, a quien conoce desde 2022. Hija de un empresario priista y salinista, desde los 13 años la abogada labora en el conglomerado familiar PEO que ahora lidera y que fue producto de la privatización en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, expresidente cuestionado por la 4T.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– La empresaria Altagracia Gómez Sierra es la tercera generación de una familia de Jalisco que se enriqueció principalmente a partir de que el Presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó diversas empresas públicas, entre ellas, la maicera Minsa y la fabricante de autobuses DINA que después conformaron el Grupo Promotora Empresarial de Occidente (PEO) que ella preside.

Altagracia será el enlace entre el sector empresarial y el Gobierno de izquierda de Claudia Sheinbaum, a quien le encargó coadyuvar para potencializar la relocalización, la política industrial, los polos de desarrollo en el sureste y la inversión en infraestructura y energía. Ambas se conocen desde 2022 y su empresa familiar DINA, presidida ahora por su hermano Ararggo Gómez, colaboró en proyectos de electromovilidad cuando la doctora era Jefa de Gobierno de la CDMX. Su cargo honorífico se asemeja al que tuvo el empresario regiomontano Alfonso Romo a inicios del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que también cuenta con un consejo asesor de empresarios, entre ellos, Carlos Slim.

Agradezco a Altagracia Gómez Sierra y Salvador Quirarte por acompañarnos nuevamente en nuestra gira virtual al estado de San Luis Potosí. Gracias a Jorge Cano por estar con nosotros también. pic.twitter.com/HxTmL8Wy5G — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 20, 2023

De la generación millennial, Gómez Sierra no tiene redes sociales y hasta hace unos meses tenía un perfil muy bajo fuera del círculo empresarial. “A mí me conocen los que me convenga que me conozcan”, llegó a decir a finales de 2022. De hecho, no es la primera vez que la empresaria y su familia se relacionan con el poder político. El padre Raymundo Gómez era cercano de Carlos Salinas de Gortari y durante el Gobierno de derecha de Felipe Calderón, Minsa le vendió harina para maíz ante el aumento del precio de la tortilla.

Uno de los principales mentores de Altagracia es Rogelio Gasca Neri, director de la CFE (1994-1999) y amigo de la familia, a quien le pidió asesoría sobre cómo comprar al Gobierno energía geotérmica. Finalmente decidió no comprarla porque hubo muchos cambios en la CFE “y venía un nuevo Gobierno que no estaba a favor de la reforma eléctrica“, aseguró sobre el Gobierno de López Obrador. Su padre, el empresario y exsenador priista Raymundo Gómez, declaró en junio de 2022 que al Gobierno actual los ve “totalmente de derecha”.

“Si bien el origen de la riqueza de la familia de Raymundo Gómez y Altagracia Gómez es anterior al Gobierno de Salinas, mucho antes de que empezara, se puede decir que con las privatizaciones con las que se benefició durante el Gobierno de Salinas van a ser las que hagan que su riqueza llegue a las grandes ligas”, dijo Harim Gutiérrez, académico de la Universidad Autónoma de México (UAM).

El historiador Gutiérrez agregó que en 1993, previo a las elecciones presidenciales donde resultó electo Ernesto Zedillo, el dirigente del PRI Genaro Borrego (1992-1993), Salinas de Gortari y el exsecretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena (1958-1970) se reunieron con empresarios beneficiados por la privatización como Carlos Slim (Telmex) y el propio Raymundo Gómez Flores, el priista padre de Altagracia. Luego de una filtración periodística, se informó que les habían “pasado la charola” para la campaña presidencial. Finalmente, Borrego renunció a la dirigencia priista y en el 2000 Zedillo le pidió al padre de Altagracia que se fuera al Senado.

Ahora, a sus 32 años, su hija Altagracia es la presidenta del segundo productor mundial de masa de maíz, Minsa, por lo que la revista Expansión la identificó este 2024 como la tercera de las 100 mujeres más poderosas de negocios en México. Su agenda está llena de juntas o viajes en avión para negocios o para ver a su familia en Guadalajara. Su hermano Ararggo Gómez Sierra es el presidente ejecutivo de DINA, fabricante de camiones que su familia le compró al Estado en 1989 por un precio menor a su valor. Un año antes, Raymundo Gómez acudió a Austria, con una mochila del equipo de fútbol de las Chivas, a solicitar un crédito para ello.

–Venimos de la época del neoliberalismo donde se crearon muchas fortunas en vista de la transferencia de monopolios del Estado que se convirtieron en monopolios privados, por ejemplo, el caso de Carlos Slim y venimos más recientemente de una crítica feroz a esas transferencias que se hicieron, ¿cómo lo ves tú?, ¿a qué estamos transitando?– le planteó la periodista Sabina Berman en una entrevista reciente transmitida en el canal público Once.

–Lo primero que yo diría para ser completamente clara es que, por ejemplo, DINA fue una empresa del Estado que se vendió en el 89 precisamente a mi familia. No era una empresa con concesiones, en ese momento era una empresa con monopolio. Desde luego ya no es, cuando se abrió, se abrió para todos en lo particular. Pero yo diría que cada caso se debe de analizar porque cada caso tiene sus particularidades, cada caso tiene sus méritos y cada caso tendrá sus desventajas a posteriori. Por una parte, a donde se está teniendo que transitar es al proyecto que la Doctora propone de prosperidad compartida…

Cuando Sheinbaum hacía audiencias públicas a las seis de la mañana como Jefa de Gobierno de la CDMX, la empresaria acudió a plantear ideas sobre una licitación de transporte público. En febrero de 2023 su empresa de transportes DINA trabajó en prototipos de unidades eléctricas con capacidad para 40 pasajeros para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del Gobierno de la CDMX.

Además de DINA, Raymundo Gómez y su socio Salvador Sánchez eran accionistas de la empresa de transporte Estrella Blanca (rescatada por el Fobaproa), la cual se extendió con la adquisición de Tres Estrellas de Oro. Al atentar contra los derechos laborales de los trabajadores de esa empresa de autotransportes, surgió una huelga en los noventa que por falta de apoyo sindical culminó con el despido masivo de 1,067 empleados. A 29 años del conflicto, exigen reparación de daño a su hija, Altagracia Gómez, la presidenta del conglomerado familiar. Lo anterior, con vistas a la reapertura de la fuente de trabajo y el pago de los salarios caídos.

“Toda esta protección que han tenido las empresas y empresarios no deriva de otra cosa más que del poder que han tenido a partir del sexenio de Salinas en donde se encumbraron. En particular Raymundo Gómez Flores es quien más encumbrió, de hecho, fue el que directamente negoció cuando fue lo del Fobaproa para que se rescatara a Estrella Blanca (…). La familia Gómez Flores ahora está liderada por Altagracia, entonces al estar ella en frente de nueva cuenta están cerca del poder político; es algo que tienen muy claro, en un podcast ella dice que si tu ventaja competitiva es que eres amigo de un político, tienes que mantener esa relación”, dijo Cuauhtémoc Rueda, vocero de los trabajadores de la extinta Autotransportes Tres Estrellas de Oro.

Antes de relacionarse con Sheinbaum, en octubre de 2022 Altagracia Gómez estuvo a lado del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional al ratificar la cooperación de su empresa maicera con el Gobierno federal para hacer frente a la alta tasa de inflación de entonces. En un evento en Guadalajara, la Doctora Sheinbaum le preguntó sobre qué se podía hacer para frenar el aumento del precio de la tortilla en el marco de la invasión de Rusia en Ucrania.

Ya durante la campaña presidencial, la candidata morenista le encargó coordinar 58 foros sobre desarrollo regional como parte de Diálogos por la Transformación, equipo que la empresaria calificó de “apartidista ni político”. Tras la victoria electoral en junio pasado, se le ha visto al lado de la virtual Presidenta en encuentros con representantes de la iniciativa privada, incluyendo con Sergio Méndez, el director en México de Blackrock, el fondo de inversiones más grande del mundo.

“Entre presidentas no entendemos bien”, suele decir Altagracia. No sorprendió entonces que la Presidenta electa la designara como la cabeza del consejo asesor empresarial a la par del futuro Secretario de Economía Marcelo Ebrard y del próximo Canciller Juan Ramón de la Fuente.

Sin embargo, con un padre priista y salinista, que le dejó una reparación de daño pendiente por despido masivo de Tres Estrellas de Oro, la heredera del conglomerado se presenta como una empresaria que se preocupa por el beneficio social y los derechos laborales. Incluso utiliza conceptos relacionados con la denominada 4T como “plan C” para las pequeñas empresas, “prosperidad compartida” y “transformación”.

“Ella ha hablado sobre la necesidad de dar apoyos sociales, habla sobre que se necesita que se reduzca la pobreza, pero debemos estar conscientes de que ella lo está manejando en una lógica más política; es una manera de acercarse en particular a lo que son ideas de Morena. Si ella está colaborando con un Gobierno que va a entrar, ella necesita una plataforma política y pública, algo de lo que carecía Alfonso Romo”, observó Antonio Ruiz, coordinador del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

Cuauhtémoc Rueda, vocero de los trabajadores de Autotransportes Tres Estrellas de Oro que fueron despedidos por el grupo de su padre agregó: “Si en verdad Altagracia es congruente con derechos humanos y con la ‘prosperidad compartida’, entonces sería justo que pudiera ella sentarse en una mesa de negociación con los trabajadores porque hay una responsabilidad que se arrastra por las decisiones que se tomaron en el contexto de su familia, de su padre Raymundo Gómez y de su tío Rafael Gómez”.

El equipo de comunicación social de la Presidenta electa Sheinbaum aseguró para este Close Up que la empresaria Altagracia Gómez no está dando entrevistas por el momento.

FAMILIA PRIISTA Y SALINISTA

Altagracia Gómez Sierra (Guadalajara) nació a inicios de la década de los noventa “entre cojines de seda”, como su padre el empresario y exsenador priista Raymundo Gómez le inculcó a ella y a sus dos hermanos al leerles de pequeños una carta de Álvaro Obregón. Con estudios de negocios en Harvard y abogada por la Escuela Libre de Derecho de México, logró cumplir con el contrato de venta de Minsa en Estados Unidos sin tener que pagar una multa y desde entonces, en 2016, tomó las riendas de la empresa maicera con relevancia económica, social y política.

Pero desde los 13 años entró a trabajar al grupo familiar que actualmente lidera. En el 2000, el Presidente priista Ernesto Zedillo le pidió a su padre Raymundo Gómez que contendiera por una senaduría por el PRI, según la empresaria narró en el podcast Cracks. Priista desde 1970, fue Senador de 2000 a 2006, periodo en que contempló ser Gobernador de Jalisco. La función de la preadolescente Altagracia era levantarse temprano para entregar a las ocho de la mañana una síntesis informativa sobre noticias relacionadas con la precampaña a la gubernatura y, por supuesto, sobre el maíz.

Como parte del negocio inmobiliario de la familia, colaboró en la estrategia de venta de departamentos de lujo en Acapulco, Guerrero, en plena crisis inmobiliaria de 2008. Un par de años después se trasladó al Estado de México para ser pasante en Minsa, en Tlalnepantla, la primera sede cuando en 1950 aún era empresa pública hasta que su padre la compró al Estado mexicano en los noventa.

Pero antes de llegar a las grandes ligas, su abuelo Alfonso Gómez puso los primeros cimientos. Con el dinero de su trabajo en el hotel Roma de Guadalajara, instaló una lavandería industrial que daba servicio a los hoteles. Además, fundó la compañía Panoramex que dio servicios turísticos para viajar a Tequila o Chapala, hoy considerados pueblos mágicos.

El abuelo murió a los 42 años. El padre de Altagracia tomó las riendas a los 16 años. Vendió la lavandería y apostó al sector inmobiliario. El primer fraccionamiento que construyeron en Zapopan lo llamaron “Altagracia” en honor a la abuela y ahora tienen 141 desarrollos icónicos como Valle Real y Puerta de Hierro. Con lo ganado por el sector inmobiliario, compraron Minsa, fábrica de maíz creada en 1950 por el Gobierno federal entonces conocida como Maíz Industrializado y luego Miconsa. En ese entonces, según narra la revista Expansión, Raymundo era un “aficionado a las camisas de luto hawaiano (en pleno club de Industriales) y de lenguaje igualmente florido, era un recién llegado a las grandes ligas”.

El grupo Fideicomiso Molinero y Promotora Empresarial de Occidente, encabezada por Raymundo Gómez Flores, ganó la licitación de Minsa al ofrecer alrededor de 431.2 millones de pesos por la compañía. El 13 de octubre de 1993 fue constituida la compañía Grupo Minsa con el fin de adquirir y operar ciertos activos de Miconsa, incluidas la marca Minsa y cinco plantas de harina de maíz nixtamalizado localizadas en Tlalnepantla, Estado de México; Arriaga, Chiapas; Jáltipan, Veracruz; Guadalajara, Jalisco y Los Mochis, Sinaloa.

La misma Altagracia lo comentó en el podscast Cracks: “Fuimos uno de los grupos que participó más activamente en las privatizaciones, unas se ganaron (Minsa, DINA y Almer) y otras se perdieron (TV Azteca)”. Eso lo dijo a finales de 2022, antes de colaborar con la denominada Cuarta Transformación que ha criticado las privatizaciones durante el periodo del neoliberalismo encabezado por el salinismo.

Sobre la licitación de Imevisión, ahora TV Azteca, Altagracia compartió que como la perdieron frente al Grupo Salinas, el Gobierno les ofreció un par de empresas más para comprar y decidieron adquirir Almer, una empresa de almacenamiento.

“Raymundo Gómez Flores también logró conseguir recursos y socios para participar nada más que en la licitación por TV Azteca en 1993, pero ahí sí perdió. El Gobierno se decidió por la oferta presentada por Ricardo Salinas Pliego y sus socios. Pero se llevaron Almacenes Nacionales de Depósito (Almer), otra compañía paraestatal que se dedicaba a almacenar productos agropecuarios y que después van a convertir en otra de las empresas exitosas de su grupo”, abundó el historiador Harim Gutiérrez.

Pero no todo en su relación con Salinas y Zedillo fue conveniente. El Error de Diciembre terminó con los proyectos de expansión internacional de DINA. “Los Gómez Flores apenas se están reponiendo de tantos golpes. Para su fortuna, Minsa resultó ser todo lo buen negocio que esperaban, y es el changarro que los está sacando de la barranca”, se leía en un artículo de Expansión hace unos años, misma revista que hoy rankea a Altagracia Gómez como una de las mujeres más poderosas en los negocios en México.

CONFIDENTE DE SHEINBAUM

Para intentar mitigar los altos precios de la canasta básica derivado de la invasión de Rusia en Ucrania y la pandemia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en octubre de 2022 un acuerdo contra la inflación y la carestía (PACIC) con empresarios, entre ellos, Altagracia Gómez, presidenta de Minsa, la única mujer presente que aplaudió en primera fila en el salón Tesorería en Palacio Nacional. Incluso se tomaron una foto.

“Minsa tiene relevancia no solo económica, tiene relevancia social y política. Este tema que se hizo del PACIC no es la primera vez que se hace, lo hicimos con Calderón cuando compró harina y lo hemos hecho con casi todos los presidentes cuando hay un tema específico del precio de la tortilla, porque es de las pocas cosas que no son controversiales en México. El 92 por ciento de las personas come tortillas, le gustan las tortillas y el 58 por ciento de los más pobres es su dieta básica, es la caloría más barata además”, aseguró Altagracia en el podcast financiero Cracks.

Sin embargo, este PACIC en particular le abrió la puerta de ganarse la confianza de la entonces precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Cuando era Jefa de Gobierno, la empresa DINA –cuando aún no la presidía el hermano Ararggo Gómez– colaboró en proyectos de electromovilidad para el transporte público de la ciudad.

“Dentro de los diálogos de alto nivel que tuvimos con Estados Unidos y Canadá dijimos que hay cinco industrias que tenemos que detonar entre los tres, una de ellas es semiconductores, la otra es electrónica, la otra es electromovilidad en que usted en la Ciudad de México ya tiene cinco años de mucha experiencia de cómo liderar una transición hacia la electromovilidad que sea ordenada, pero visible desde el día uno. En eso seguiremos siendo líderes yo creo que en el mundo”, le comentó Altagracia a la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum en su podcast Sheinboom.

Rumbo a un evento de Guadalajara en 2022, en un carro, la Doctora le preguntó a la presidenta de Minsa qué se podía hacer para frenar el aumento del precio de la tortilla ante el conflicto geopolítico en Rusia-Ucrania y el encarecimiento de las importaciones de fertilizantes. Se intercambiaron números de contacto y se volvieron a ver en otras reuniones empresariales.

Para Sheinbaum, Altagracia Gómez es “una gran empresaria mexicana que es muy joven, muy inteligente y hace menos de dos años que la conocí”. En diciembre de 2023, la anunció como la coordinadora de desarrollo regional en los Diálogos por la Transformación. Resaltando con un abrigo rojo en vísperas de invierno, ese día Altagracia entró al ojo público.

“Hay que reconocer que el perfil de ella es de alguien que ha estudiado a nivel licenciatura y a nivel posgrado (Negocios en Harvard) y la hace que tenga un conocimiento del sector. Además ya tiene experiencia en lo que es el manejo de empresas, particularmente grupo Minsa”, dijo Antonio Ruiz, coordinador del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

Uno de sus principales encargos es cómo aprovechar la relocalización de inversiones para que generen bienestar social (acceso a la vivienda, educación, salud y buen salario) sin dejar a un lado la crisis hídrica. Una de las principales vías, ha dicho, es el Corredor Transístmico de Salina Cruz a Coatzacoalcos, los polos de desarrollo y los trenes de carga.

“¿Qué tipo de nearshoring queremos y para qué lo queremos? En el marco de esto tenemos algunas consideraciones, entender que como país no tenemos una política industrial de largo plazo que pretenda a través de una visión de país utilizar la economía como transformativa dentro de una sociedad. Eso es una enorme oportunidad que se tiene y que más a la luz del nearshoring, con esta entrada de nuevos capitales, y reinversión de capitales que ya están aquí, hay un poder de transformar eso para generar lo que ella (Sheinbaum) considera ‘prosperidad compartida’, que el desarrollo económico derive en mejores derechos sociales, culturales para todos”, aseguró Gómez Sierra en marzo de 2024 durante su participación en el Congreso Internacional de Nearshoring en Aguascalientes.

Ya domina el discurso de Morena y la Cuarta Transformación, como en su momento su padre Raymundo Gómez se desenvolvió en el neoloberalismo salinista. En junio de 2022, su padre declaró a El Universal: “En el discurso sí (el Gobierno de AMLO se ha distanciado del neoliberalismo). En la práctica, los veo totalmente de derecha; la izquierda no se las veo por ninguna parte”.

Al respecto, el historiador de la UAM, Harim Gutiérrez observó: “Ahora en el empresariado hay un grupo que ha preferido apoyar al Gobierno de Morena para que les vaya bien en sus negocios y otros que guardan una distancia más grande (…). Finalmente fue Sheinbaum la que quedó y Podemos decir que con respecto a la nueva administración ningún grupo empresarial hasta el momento ha quedado tan bien parado como Promotora Empresarial de Occidente”.

Después de todo, es tiempo de mujeres.

