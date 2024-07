Viejas y nuevas estructuras de poder real enfrentarán a Claudia, analizan RADICALES

Durante su Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo tendrá que lidiar con un conjunto de “fuerzas oscuras” como el crimen organizado, el Poder Judicial, las élites económicas, los medios de comunicación y hasta el mismo Donald Trump que podrían generar complicaciones a lo largo del camino. ¿Cuáles son los principales riesgos de enfrentar a estos grupos? ¿Qué representa cada una de estas fuerzas? Este fue el tema de ¬RADICALES.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- A pesar de su arrollador triunfo en las elecciones del pasado 2 de junio y de contar el respaldo de millones de mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, deberá enfrentarse a diversos obstáculos y personajes durante su Gobierno, coincidieron Alejandro Páez, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar en esta entrega de ¬RADICALES.

Estas “fuerzas oscuras”, como las denominaron los ¬RADICALES, están conformadas por el crimen organizado, el Poder Judicial y económico, los medios de comunicación y el posible retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

“Hay un poder que ha sido el constante, que se ha mantenido en México en los últimos dos siglos y es el poder económico. Es un poder que es lineal, es muy oscuro, es muy hábil tanto que lo que decía el Presidente López Obrador que está anclado al Poder Judicial. Un núcleo de empresarios ha logrado evadir 130 mil millones de pesos y no se nos olvide que es es uno de los poderes anclado al poder”, indicó Alejandro Páez.

El periodista detalló que además del poder económico, los medios de comunicación han sido otro de los frente que por años han atacado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, dijo, en este momento no cuentan con la misma influencia que tuvieron en el pasado.

“Luego está el poder mediático que ha tenido picos y valles, yo creo que está en un gran valle en este momento, en un gran bache y la reconfiguración de la prensa le está llamando a la puerta. ¿La va a tomar la prensa, lo va a hacer los medios de comunicación? Yo no estoy tan seguro”.

Alejandro Páez destacó también al poder criminal, del cual dijo, será el mayor reto del Gobierno de la virtual Presidenta electa. “El crimen organizado, el poder criminal, es en sí mismo otro de los grandes retos del gobierno de López Obrador, pero también y todavía más del gobierno de Claudia Sheinbaum. No le toca al Presidente López Obrador confirmar por razones claras confirmar si su estrategia fue buena o no, le va a tocar a Claudia y Claudia ya no tiene tiempo. Claudia tiene que mostrar que lo que hizo en la Ciudad de México es replicable en el resto de la República y lo tienen que hacer rápido”.

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar recordó que la idea de “las fuerzas oscuras” surgió en 2004, cuando López Obrador era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y se realizó la llamada “Marcha Blanca”.

“López Obrador era Jefe de Gobierno que se organizó esta famosa marcha de blanco, que tenía la intención de de ser una protesta en contra de la inseguridad, pero que una parte del PAN y una ala de la extrema derecha, El Yunque, Velasco Arzac, esta serie de personajes que en ese momento con Vicente Fox en el poder tenían mucha influencia, se la quiso apropiar y quisieron poner en esa marcha en la vanguardia al PAN para que se convirtiera ya no en una exigencia nacional general contra la inseguridad, sino en una protesta local en contra de López Obrador”.

El académico explicó que en su discurso, Andrés Manuel López Obrador siempre ha manejado la idea de que en México gobernó una “mafia del poder” durante la era neoliberal.

“¿Qué significa esto de mafia del poder? Porque está vinculado a la cuestión de las fuerzas oscuras que en realidad son los poderes fácticos o ciertos poderes institucionales que rebasan su margen de acción para entrometerse en otros ámbitos y así convertirse en una especie también de poder fáctico”.

Héctor Alejandro Quintanar señaló que la mafia del poder y las fuerzas oscuras de aquel entonces ya son muy diferentes a las que existen actualmente, lo cual habla de los cambios que han ocurrido en el país.

“Me parece que hoy tenemos ya una reconfiguración del poder en México, estos empresarios que en algún momento fueron tan sectarios algunos han pagado impuestos y redujeron su virulencia contra el gobierno y eso ya ha sido una gran ganancia, otros siguen en esa tesitura de no pagar impuestos y tener como recurso para ello el Poder Judicial como es el caso de Salinas Pliego, entonces sí amerita la pena ver cómo ya esta disolución de los de las fuerzas oscuras de antes y la mafia del poder de antes habla de que hay un cambio total de 2018 para acá que ha hecho que esto se aglutine en sectores específicos y que haya otros que de 2006 para acá hayan crecido como el caso del crimen organizado”.

En tanto, Fabrizio Mejía explicó que parte de estos cambios que ha habido en el país se deben a la labor que realizó el Presidente López Obrador durante su sexenio. “Lo que ha pasado es que el Gobierno de López Obrador fue una presidencia en búsqueda de un cambio de régimen, desde ahí, desde ese círculo, trató de extender, la transformación a un cambio de régimen y se fueron conformando las distintas fuerzas oscuras en contra y que ahora ya están coaligadas. Ya quedó muy claro, el bloque Academia – medios de comunicación – Poder Judicial”.

Señaló que ahora, al tener claro cómo está conformado el bloque opositor, Claudia Sheinbaum deberá trazar la ruta de trabajo que seguirá durante su administración.

“Es una mujer que llega con un proyecto feminista. Es interesante cómo plantea una especie de continuidad, pero con estos rasgos, efectivamente ella viene de una lucha feminista, de una lucha social y por otra parte de la parte de los científicos, las soluciones técnicas, los datos”.

Alejandro, Héctor y Fabrizio https://www.sinembargo.mx/author/alejandro_hector_fabrizio