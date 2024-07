Rafael Márquez figura para ser el auxiliar del próximo DT de la selección mexicana

Por Sebastián Gómez

Ciudad de México, 20 de julio (AS México).- La llegada de Javier Aguirre al banquillo de la selección mexicana de futbol es prácticamente un hecho. Con la salida de Jaime Lozano todo apunta a que será el “Vasco” quien ocupe el polémico lugar rumbo al Mundial del 2026, y dentro de las ambiciosas propuestas emergentes para intentar salvar el barco tricolor, la situación se ha inclinado a formar un grupo de élite que logre hacerse cargo del combinado nacional en los próximos dos años.

Dicho lo anterior y tras plantear que buscarían a un auxiliar de jerarquía para el nuevo timonel, los últimos informes apuntan a que ya lo tienen, y que sería nada más y nada menos que Rafael Márquez, el elegido para ocupar el lugar.

EL “KAISER” YA DIO EL SÍ

De acuerdo con información del reportero Gibran Araige, el eterno capitán de la selección ha aceptado la oferta que le puso sobre la mesa la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y que sólo sería cuestión de tiempo, así como de acuerdos con su actual club (FC Barcelona “B”) para tomar su nuevo puesto dentro del cuadro azteca; mismo en el que estaría hasta que la siguiente Copa del Mundo termine.

Una vez concluida la edición del 2026, el contrato de Márquez se renovaría en automático, pero con la diferencia de entonces pasar a ser él, el nuevo mandamás del “Tri” (esto ya con miras al 2030). Vale la pena mencionar que en próximos días tendrá una junta con la directiva blaugrana para comunicarles su decisión y dar por terminada su etapa como el mister de la juvenil culé.

The only man to captain his nation at five World Cups.@RafaMarquezMX's record in the spotlight. 🔎⤵️

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2024