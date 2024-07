McLaren domina clasificación del GP de Hungría; Pérez choca y saldrá en el lugar 16

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 20 de julio (AS MÉXICO).– La crisis sigue y cada fin de semana se agrava más para Sergio Pérez. Por segunda ocasión consecutiva en una sesión de clasificación, “Checo” se fue al muro terminando así sus aspiraciones en el GP de Hungría. Su situación con Red Bull parece ya insostenible.

La calificación en el Hungaroring había arrancado de manera positiva para “Checo”. Con condiciones cambiantes en la pista, pues llovió minutos antes, los pilotos salieron al circuito pues no había tiempo que perder. La primera tanda para Pérez fue sólida pues quedó en el sexto lugar, justo por detrás de Max Verstappen con un tiempo de 1.17.886.

Sin saberlo todavía ese sería su mejor tiempo el sábado pues en el segundo intento fue más lento al irse dos segundos arriba. Lo peor estaba por venir.

Elation for McLaren, redemption for Aston Martin and disappointment for RB #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/IEBJEGXq70

La carrera la dominó McLaren, que hizo el uno dos. Lando Norris quedó en primer lugar de la clasificación. El segundo puesto fue para Oscar Piastri, quien estuvo a 22 milésimas de segundo de su compañero.

Max Verstappen, de Red Bull, quedó en tercer lugar.

EL ACCIDENTE DE “CHECO”

En lo que parecía su tercer intento de vuelta rápida, “Checo2 de nueva cuenta visitó el muro. El mexicano perdió el auto en el segundo sector en lo que al parecer el error radicó en que pisó el ‘lavadero’ que estaba más mojado de lo que parecía y ello terminó con sus aspiraciones.

Perez is ok, but his Red Bull certainly isn't…

He'll start tomorrow's race from P15 at best 😖#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/tPGEEw3Lqg

— Formula 1 (@F1) July 20, 2024