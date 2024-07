“Recibí un balazo por la democracia”, dice Trump en su primer mitin junto a Vance

Los Ángeles, 20 de julio (LaOpinión).- El expresidente estadounidense Donald Trump está celebrando su primer mitin de campaña de las elecciones de 2024 con su nuevo compañero de fórmula, el Senador J.D. Vance, en Grand Rapids, Michigan, este sábado.

Los dos intentarán ampliar el impulso de su campaña después de su nominación oficial en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee esta semana, mientras el Presidente Biden enfrenta una creciente presión demócrata para abandonar la carrera.

Vance subió al escenario primero en el evento y se basó en su historia personal de pobreza a riqueza para conectarse con los votantes en el estado de campo de batalla. Luego presentó a Trump.

Vance elogió los cuatro años de Trump en el cargo y criticó el historial del Presidente Joe Biden en su introducción.

“They keep saying ‘He’s a threat to Democracy’… What the Hell did I do to Democracy?”

“Aunque era un promotor inmobiliario en Nueva York, sabía instintivamente lo que este país necesitaba y cómo anteponer los intereses de los ciudadanos de este país”, dijo Vance sobre Trump.

“Vas a ser un Vicepresidente fantástico”, le dijo Trump a su elegido Vicepresidente, y agregó que eligió a Vance porque está “a favor del trabajador”.

El expresidente y Vance se saludaron mientras la multitud vitoreaba ruidosamente, antes de que Vance se marchara y Trump comenzara su discurso ante los asistentes.

Everyone calling on Joe Biden to *stop running* without also calling on him to resign the presidency is engaged in an absurd level of cynicism.

If you can't run, you can't serve.

He should resign now.

— JD Vance (@JDVance1) July 20, 2024