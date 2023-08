¿Qué son los bio-cosméticos y cómo puede ayudar a una rutina de cuidado de piel?

Los antioxidantes son clave para tener un piel sana, por lo que es importante fijarse qué ingredientes se usan en los productos de cuidado facial y de la piel.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- Existen muchos productos de maquillaje entre los que se puede elegir que pueden adaptarse a lo que cada persona busque, sin embargo, la consciencia acerca de qué es lo que se colca en la piel es cada vez mayor, por lo que ahora se busca algo más natural y sustentable, que sea amigable con el ambiente, libre de crueldad animal y que además ayude a la piel con ingredientes orgánicos.

En la búsqueda de algo natural y sustentable nace Ahal, un proyecto mexicano apasionado por la belleza, la ciencia y la tierra, cuyos productos forman parte de la bio-cosmética. ¿Qué es la bio-cosmética?

“Bio es de todo lo que esta vivo, entonces bio cosmética es un termino que adoptamos porque el tema de la industria natural y cosmética empezó con cosmética orgánica y empezaron a salir muchas certificaciones pero había certificaciones que en realidad no eran tan estrictas, entonces te podías certificar con tu producto orgánico y a lo mejor la mitad estaba formulado con sintéticos […], salió el termino de la cosmética bio o la cosmética limpia quiere decir que se utilizan cosas orgánicas pero que más del 95 por ciento de la fórmula es de origen vegetal, libre de sintéticos, que sean biodegradable, los términos ha ido cambiando”, explicó Iliana Loza, ingeniera química y fundadora de Ahal.

Iliana compartió que ellas llaman bio cosmética para englobar que no formulan con sintéticos, ni ingredientes derivados del petróleo o que tengan un impacto negativo al medio ambiente. Acotó que muchas personas sólo se fijan en el empaque, no obstante, la formula tiene un gran impacto ya que al desmaquillarse, esa formula queda en el algodón que se tira a la basura y puede contener cosas que no se degradan y llega a la tierra.

Loza compartió algunos tips para cuidar la piel, entre ellos está tener cuidado con el bloqueador que usamos, algo que está muy presente actualmente y se lee en todos lados, sin embargo, ella recomienda también estar al pendiente de los ingredientes del bloqueador solar ya que pueden incluir muchos químicos que pueden afectar la piel con el uso constante.

“En Ahal eso queremos resolver, esta cantidad de información en redes sociales, se puso de novedad el skincare, el maquillaje y las rutinas pero en realidad poca gente sabe qué contienen todas esas cosas que me estoy poniendo”, señaló.

El consejo de Iliana es cargar la piel de antioxidantes, “los antioxidantes son como esos soldaditos que van a estar peleando contra la formación de radicales libres, los radicales libres son los que causan la oxidación en la piel y la oxidación en la piel es la que después te lleva a manchas, arrufas, flacidez, perdida de colágeno, etc. esos antioxidantes hacen que tu piel se sepa defender del medio ambiente, el sol y lo que pasa afuera”, dijo Loza, por lo que recomendó usar artículos naturales como el aceite de marula que combinan con el aceite de semilla de tuna que tienen muchos antioxidantes.

“Sí importa mucho cómo te proteges, que es el protector solar, pero más importa cómo te nutres […], no le estamos diciendo a las personas lo importante que son los antioxidantes”, comentó.

Entre los ingredientes cargados de antioxidantes están el aceite de tuna, de marula, de mamey y el tepezcohuite, uno de los ingredientes ancestrales que se usaba para sanar heridas ya que ayuda a regenerar.

Es importante mencionar que cada piel es diferente y siempre hay que consultar aun experto para saber qué puede funcionar para tu piel.