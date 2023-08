VIDEO: Hombre discute con empleada de carnicería en Sonora; se va y regresa a matarla

Una de las hermanas de la víctima señaló que el señor llevaba días acosando a otra de sus hermanas, hasta que Alma Lourdes la defendió y le puso un alto.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- Alma Lourdes Llamas, una mujer de 30 años, fue asesinada ayer en su trabajo presuntamente por un cliente con el que había discutido horas antes en Cajeme, Sonora.

En un video difundidos en redes sociales quedó registrada parte de la discusión y una agresión del sujeto hacia Alma Lourdes dentro de una carnicería, lugar donde laboraba.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:45 horas de ayer sábado, entre las calles California y Cajeme, de la colonia Quinta Díaz.

¡Regresó para matarla! Video muestra la discusión entre un cliente y gerente de una carnicería en Cajeme; el sujeto regresó para asesinarla con 3 tiros. Esto ocurrió en a colonia Quinta Díaz a las 15:45 horas. Siguen sin detener al sujeto.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, identificado como Hilario “N”, de 71 años, regresó a la carnicería horas después para atacar a balazos a Alma Lourdes, con los que perdió la vida.

Según el testimonio de una de las hermanas, compartido en las redes sociales, el señor habría acosado durante días a otra de sus hermanas, y ese día repitió la conducta en la mañana, hasta que como consigna el video, Alma Lourdes le marcó un alto.

“Un señor que no tuvo escrúpulo alguno para quitarle la vida a una mujer trabajadora, honrrada, que siempre veía cómo ofrecerle una mejor vida a su hija a diario. Un señor que evidentemente por su ‘apellido’ tenía poder para hacer lo que quisiera y es lo lamentable en México. El maleante, narco o como quieran etiquetarlo, puede más que todo”, acusó en las redes.

Arrestan a Hilario "N" de 75 años, asesino de Alma en Cajeme, Sonora "Yo no tengo nada que temer lo único que tengo son huevos para cuando se ofrezca…" En un video que se ha difundido en redes sociales se muestra la discusión entre un cliente y la gerente de..

Asimismo, Isabel, hermana de la víctima, denunció que la labor de las autoridades fue deficiente, ya que cuando las llamaron después del acoso, no hicieron nada, a pesar de la evidencia del video que ahora circula en redes sociales.

“Queridos policías, leyes o a quien sea que se tenga que dirigir: ¿Neta? ¿Es neta que tienes que ser asesinada para que atiendan bien tu llamado? ¿No bastó con llamarles cuando el señor fue en la mañana y atacó a mi hermana? Ah, perdonen, en sus palabras ‘como no estuvimos ni vimos nada, no podemos hacer nada’. Ah si, disculpen, al parecer los videos (evidencias) no son suficientes para actuar, hasta que lamentablemente le quitaron la vida”, escribió.

De igual manera, apareció otro videoclip en Internet, donde se muestra al presunto feminicida en su casa. Desde ahí, niega su participación en el crimen, y se escucha el momento en que le dice a las autoridades: “Yo no tengo nada qué temer. Lo único que tengo son huevos para cuando se ofrezca”.

Es detenido en operativo coordinado, el hombre que presuntamente asesino a balazos a una mujer en carnicería en Ciudad Obregón.

Más tarde, la Mesa Estatal de Seguridad del estado de Sonora informó la madrugada de este domingo que Hilario “N”, “el hombre que presuntamente asesino a balazos a una mujer en carnicería”, fue detenido por elementos de la dependencia.