CdMx: Vinculan a proceso a Emmanuel “N” por feminicidio de su pareja María Fernanda

Emmanuel “N” agredió a María Fernanda en su domicilio, quien presentó varias lesiones que le provocaron la muerte.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Un Juez de control vinculó a proceso a Emmanuel “N“, por el feminicidio de su pareja, María Fernanda, ocurrido el domingo pasado.

En audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio, de la Coordinación General de Delitos de Género y Atención a Víctimas, formuló la imputación correspondiente.

Asimismo, el juzgador le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

María Fernanda habría sido aesinada por Emmanuel “N” la semana pasada en su domicilio ubicado en la colonia Tetelpan, de la Alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con las indagatorias, el imputado agredió a la víctima y le ocasionó lesiones en diversas partes del cuerpo.

Luego, trasladó el cuerpo en un vehículo hasta la Alcaldía Cuajimalpa para abandonarlo en la colonia San Lorenzo Acopilco, donde fue localizado.